Lees de krant van morgen nu al online

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de internationale noodsituatie uitgeroepen vanwege het coronavirus. Het virus krijgt van de VN-organisatie de 'PHEIC-status'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Donderdag riep de Wereldgezondheidsorganisatie zijn noodcomité voor de derde keer binnen een week bijeen om te beoordelen of het Chinese coronavirus reden is om een speciale wereldwijde waarschuwing af te geven. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 7000 mensen bemest met het virus en zeker 170 mensen zijn eraan overleden.

Ook in de VS is een eerste besmetting gemeld. Het gaat volgens gezondheidsdienst CDC om een man uit Chicago die is besmet door zijn echtgenote. De vrouw zou het virus hebben opgelopen in China, maar haar man zou niet zijn meegegaan op die reis. Beide patiënten zijn in de zestig en bevinden zich in quarantaine. Het CDC benadrukt dat in de VS geen sprake is van een grote uitbraak. Er zou ook geen groot gevaar zijn voor de Amerikaanse volksgezondheid.