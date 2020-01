Lees de krant van morgen nu al online!

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer hoe er een mysterie hangt rondom honden. Want waar komen ze vandaan? „Een klein deel zal uit gewone nestjes komen. De rest is niet traceerbaar, maar komt vermoedelijk uit puppyfabrieken in binnen- en buitenland”, vertelt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming.

Verder lees je hoe beveiligers vrezen dat ze in 2020 onder druk komen te staan. Het aantal evenementen in ons land is dit jaar namelijk zo enorm, dat de Nederlandse Veiligheidsbranche oproept tot snel overleg.

Daarnaast blijkt dat je het luchten van je hart soms beter kunt doen bij een virtuele gesprekspartner dan bij een vriend of vriendin. Metro vertelt je waarom dat zo is.

Tot slot hebben we het over Donald Trump. Op 20 januari begint hij aan het laatste jaar van zijn eerste termijn als president van de Verenigde Staten. Metro sprak met experts over zijn grootste prestaties, mislukkingen, zijn nalatenschap én de uitdagingen die hem dit jaar te wachten staan.

Dat en meer lees je in de Metro van morgen, die je nu alvast online kan checken via deze link.