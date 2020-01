Koning Albert erkent dat hij de vader is van Delphine Boël

De Belgische koning Albert II is de biologische vader van Delphine Boël.

Dat blijkt uit een DNA-test, heeft zijn advocaat bekendgemaakt. Het voormalige staatshoofd van België staakt de juridische strijd, zegt de advocaat. „Koning Albert heeft beslist om met waardigheid en eer een punt te zetten achter deze pijnlijke procedure", aldus de verklaring.

Affaire

De 51-jarige kunstenares Delphine Boël zegt al jaren dat Albert, de vader van de huidige koning Filip, haar biologische vader is. Ze is een dochter van Sybille de Selys Longchamps, die jarenlang een affaire met Albert had. Boël was in 2013 al naar de rechter gestapt, omdat ze wil worden erkend als de biologische dochter van de gepensioneerde vorst.

In mei vorig jaar gelastte een rechtbank dat Albert zijn DNA moest afstaan om duidelijkheid te krijgen over het vaderschap. De resultaten konden aanvankelijk worden stilgehouden, maar in december verwierp het hoogste rechtscollege van België, het Hof van Cassatie, een beroep van de koning waarmee hij de openbaarmaking van het resultaat van de DNA-analyse probeerde te voorkomen.

Biologische vader

Delphine hoorde pas in 1985, toen ze 17 jaar was, van haar moeder dat koning Albert haar biologische vader was. In 1999 werd het geheim door de journalist Mario Danneels onthuld, maar het duurde nog tot 2013 voor Delphine juridische stappen nam. Inmiddels was al door een DNA-test vastgesteld dat de man die haar heeft opgevoed, de zakenman Jacques Boël, niet haar biologische vader was. Jonkvrouw Boël is getrouwd en heeft twee kinderen.