Komt er dan eindelijk een universele oplader?

Als het aan het Europees Parlement ligt, komt er dan toch een universele oplader voor mobiele telefoons, tablets en andere draagbare digitale apparaten als camera's en e-readers.

Hoe vaak is het je al niet overkomen: je wilt je mobiel opladen maar bent de kabel kwijt, en de enige oplader die je kan vinden is die van je oude smartphone. Of van je tablet. Of die van je walkman of MP3-speler. Als het aan het Europees Parlement ligt, zijn die struggles voorbij.

In 2014 deed het parlement al eens een oproep voor een universele oplader, maar de daaropvolgende aanmoediging van de Europese Commissie heeft er vooralsnog niet tot geleid dat die oplader er ook daadwerkelijk is. Maandag is opnieuw aangedrongen op een universele lader.

Verdrinken

Zo'n lader is niet alleen makkelijker voor consumenten, maar zorgt ook voor minder afval. In vrijwel elk Europees huis liggen talloze opladers te verstoffen en dat worden er alleen maar meer. De Europese Commissie schatte eerder al dat er jaarlijks zo'n 300 miljoen euro wordt verspild aan opladers en snoeren die niet meer bruikbaar zijn na de aanschaf van een nieuw toestel.

„Europeanen verdrinken in het elektronisch afval. Schande", klonk het maandagavond in het parlement in Straatsburg.