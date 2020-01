Koffer met lichaamsdelen gevonden op Schiphol

In de VS is een schadevergoeding van 46 miljoen dollar uitgekeerd. Ondenkbaar in Nederland, „echte Amerikaanse praktijken.”

Je loopt door de HEMA/Primark/Decathlon/andere winkel en glijdt uit over een rookworst/kleerhanger/rondslingerende voetbalpomp/... die zonder jouw toedoen op de grond is gevallen en je breekt je been. Kan gebeuren. Had je in de VS gewoond, dan was er geen zorgverzekeringstelsel geweest en had je álle kosten, van letsel- tot materiele en immateriële kosten, kunnen verhalen op het bedrijf waar het gebeurde. Zo kan de schadeclaimteller aardig oplopen en is een schadevergoeding van een miljoentje of wat best plausibel. Of zelfs 46 miljoen dollar van IKEA, zoals gisteren bekend werd gemaakt, wanneer je kind van twee overlijdt door een kast die door een productiefout niet goed kon worden vastgezet en op hem terechtkwam.