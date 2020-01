Kobe Bryant: vechter, idool, alleskunner

De internationale sportwereld staat stil bij het overlijden van Kobe Bryant. Enkele Nederlandse basketballers blikken terug op wat hij voor hen en de sport in het algemeen betekent.

De zondag bij een helikoptercrash omgekomen Kobe Bryant was een van de beste basketballers ooit. Na zijn basketballoopbaan schreef de Amerikaan een kinderboek en won hij in 2018 een Oscar voor zijn korte animatiefilm Dear Basketball.

Vechtersmentaliteit

Francisco Elson (43) was als basketballer jarenlang actief in de NBA en speelde ook een aantal keer tegen Bryant. „Toen ik het nieuws hoorde was ik in shock. Hij was nog zo jong, en dan ook nog zijn dertienjarige dochter. Dan zie je hoe kostbaar het leven is.”

Francisco Elson | Foto: ANP / Rick Nederstigt

Elson omschrijft Bryant als een echte winnaar met een vechtersmentaliteit. „Hij ging over lijken heen voor de winst, wilde altijd zijn stempel op de wedstrijd drukken en was de belangrijkste man op het veld. Dat drukt zich uit in de vijf kampioenschappen die hij heeft veroverd. Ook was hij jarenlang hét gezicht van de NBA en de beste speler van zijn tijd.”

Eén wedstrijd die Elson tegen Bryant speelde, staat hem erg goed bij. Het was namelijk zijn beste wedstrijd in de NBA. „Ik scoorde 21 punten, een persoonlijk record, en we wonnen de wedstrijd ook.”

Idool

Basketball-international Jessey Voorn (29) is een groot Kobe-fan. „Mijn vader was fan van de Lakers (het team waar Bryant meer dan twintig jaar voor speelde, red.). Alles wat Kobe deed, deed ik als kind na. De fade away jump-beweging van hem was voor mij het begin. Zijn drive en motivatie om te winnen zijn mij altijd bijgebleven.”

Jessey Voorn | Foto: Christian Aarts

Als kind zat Voorn aan de buis gekluisterd als het team van Bryant moest spelen. „Ik weet nog dat ik live keek naar de wedstrijd keek waarin hij 81 punten scoorde tegen de Toronto Raptors. Ik had nog nooit zoiets gezien. Het leek wel alsof er niks mis kon gaan, alle schoten waren raak. Ik heb die wedstrijd zó vaak teruggekeken.”

Het nieuws van het overlijden van zijn idool kwam hard aan bij Voorn. „Ik heb er nog steeds geen woorden voor”, zegt hij. „Het klinkt misschien raar, maar het voelt alsof er een familielid is overleden.”

Goed mens

Jesper Jobse (35), aanvoerder van het nationale 3x3 basketbalteam, omschrijft Bryant als een ‘totaalbasketballer’, iemand die zijn team op sleeptouw nam met zijn mentaliteit en werklust. „Hij was niet alleen heel goed, maar hij maakte zijn medespelers ook beter. Als je Kobe in je team had, was de kans groot dat je ging winnen. Hij is een voorbeeld voor veel jonge basketballers.”

Jesper Jobse | Foto: NBB

Naast een goede basketballer, was hij ook een fijn mens, weet Jobse. „We waren met een basketbal-project bezig voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost. Hij is toen langsgekomen om die jongeren te ontmoeten. Dat heeft veel indruk op hen gemaakt, een moment om voor altijd te koesteren.”

Volgens Jobse is hij een van de beste basketballers ooit, eentje die voor eeuwig zal worden herinnerd. „Als je hem met voetballers moet vergelijken, past hij in het rijtje Johan Cruijff en Lionel Messi.”