Kobe Bryant uren na dood beschuldigd van verkrachting

Actrice Evan Rachel Wood heeft basketballer Kobe Bryant uren na zijn dood beschuldigd van verkrachting. De actrice krijgt inmiddels behoorlijk wat kritiek voor haar kiezen.

„Wat er gebeurd is is tragisch. Ik vind het verschrikkelijk voor Kobe's familie. Hij was een sportheld, maar hij was ook een verkrachter. Die waarheden kunnen naast elkaar bestaan", tweette Wood.

Die woorden konden op een stormvloed aan commentaar rekenen. Er wordt haar verweten dat ze op deze manier #metoo in een grap verandert. „Deze dingen moeten serieus genomen worden, en jij zoekt gewoon aandacht nadat Bryant en zijn dochter nét overleden zijn", schrijft iemand in een reactie.

Een ander vraagt haar de tweet te verwijderen, uit respect voor de nabestaanden.

Geen ruzie maar rouwen

Wood voegt later een nieuwe tweet toe aan haar 'statement'. „Dit was geen veroordeling of viering. Het was een herinnering. Dat iedereen andere gevoelens heeft en er ruimte voor ons allemaal is om samen te rouwen in plaats van te vechten."

Daar neemt men geen genoegen mee. „We hadden geen herinnering nodig. Jij gebruikt beschuldigingen en niet daadwerkelijke veroordelingen om een zwart icoon op zijn sterfdag in het diskrediet te brengen." Bryant is namelijk inderdaad ooit beschuldigd van verkrachting, door een 19-jarige vrouw in 2003. Bryant zei destijds het idee te hebben dat ze toestemming had gegeven, volgens de 19-jarige was dat niet het geval. Tot een veroordeling is het niet gekomen.

Kobe Bryant en zijn 13-jarige dochter kwamen, samen met zeven anderen, om het leven bij een helikopterongeluk.