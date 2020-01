Kinderboekje hielp gezin Sjinkie Knegt na houtkachelongeluk

Shorttracker Sjinkie Knegt liep begin 2019 ernstige brandwonden op bij een houtkachelongeluk. Aanstaande vrijdag, precies een jaar na het drama, brengt zijn vriendin Fenna een kinderboek uit. Het boekje Saar en Siem - Als ons huisje breekt gaat over het verwerkingsproces waar het gezin met twee jonge kinderen doorheen moest.

Het kinderboek wordt aanstaande vrijdag gepresenteerd in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Dit is ook het ziekenhuis waar Knegt vorig jaar twee maanden verblijft tijdens zijn herstel. Zijn benen zijn ernstig verbrand en het herstel is, voor het hele gezin, zwaar. Vooral voor de kinderen Melle (2) en Myrthe (4) is het een verwarrende tijd. Fenna besluit daarop met haar zus een boek te schrijven over deze roerige tijd. Het boekje gaat over slakjes Saar en Siem, die niet mee mogen naar het ziekenhuis als hun vader bij een ongeluk zijn huisje breekt.

Pijnlijke werkelijkheid

Het verhaal raakt op veel vlakken pijnlijk de werkelijkheid en het is dan ook een zwaar jaar geweest voor de familie Knegt. „Daar komen veel gevoelens bij kijken. Myrthe vond het heel lastig om erover te praten. Dan ging ze schreeuwen of afleiding zoeken, daar heb je allemaal mee te maken", vertelt Fenna in De Telegraaf. Aan het eind van het boek mag pappa slak mee naar huis, al is het scheurtje in zijn huis nog niet weg. „Zoals het bij Sjinkie was, met vooral de brandwonden op zijn benen. Dan praat je er over dat het niet erg is en dat we juist heel blij zijn dat we elkaar hebben. Dit is voor ons een speelse manier om het verwerkingsproces op te schrijven. En om andere kinderen die zoiets meemaken te helpen.”

Sjinkie zelf is apetrots op zijn vriendin. „Ik vind het supermooi dat Fenna dit initiatief heeft genomen. Zelf ben ik natuurlijk betrokken bij de Sjinkie Foundation, waarmee we mensen willen helpen die hetzelfde hebben meegemaakt en terugkeren in de maatschappij. Dat is allemaal niet zo gemakkelijk.”

Het ijs op

Afgelopen juni 2019 maakte Sjinkie al weer zijn eerste, voorzichtige meters op het ijs. Vastberaden trainde hij de rest van het jaar door. Eerder deze week liet de shorttracker aan NOS Sport weten aankomende februari zijn rentree te willen maken tijdens de wereldbeker in Dordrecht.