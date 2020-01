Ken je deze podcasts al? #9 Muziek podcasts

Tijdens de periode rond alle feestdagen speelt muziek vaak een centrale rol. Voor deze week heeft Richard Otto van mediaplatform Spreekbuis.nl daarom de meest interessante podcasts over muziek geselecteerd.

Marco Raaphorst gaat met zijn podcastserie ´Vervormer´ op zoek naar achtergrondverhalen van artiesten en muziek, waaronder Marvin Gaye, Jaap Boots, Erik de Jong (Spinvis) en Henk Hofstede (Nits). Raaphorst steekt in elke podcastaflevering veel tijd, waardoor we helaas niet wekelijks op een nieuwe aflevering worden getrakteerd. We want more!

In 2020 is het precies 25 jaar geleden dat The Music Factory is opgericht. ‘TMF-babes’ Isabelle Brinkman en Fabienne de Vries hebben grootse plannen met dit iconische muziekmerk, waaronder een groot jubileumfeest. Maar ze zijn nu eerst gestart met een podcastserie over TMF, waar zij met artiesten, presentatoren en TMF-medewerkers teruggaan naar de hoogtepunten van deze muziekzender.

Radio 10-dj Robert Feller bespreekt in deze podcastserie hoe diverse hits zijn ontstaan, waaronder Down Under (Men at Work), Tom's Diner (Suzanne Vega), Burning Heart (Vandenberg) en In The Army Now (Status Quo). Een leuke podcastserie waar je eindelijk het verhaal achter de veel gedraaide muzikale klassiekers hoort.

Bij radio-dj Giel Beelen denken we meestal aan rockmuziek, maar hij laat in deze podcast ook zien dat hij erg goed muzikanten uit de housescene kan interviewen. Denk aan DJ Paul Elstak, Fedde Le Grand, Don Diablo, DJ Chuckie en Ferry Corsten. Voorheen maakte Beelen al de podcastserie ‘Een goed gesprek met.. ’, waarin hij onder andere Ali B, Douwe Bob, Jett Rebel en Ron Flex aan de tand voelde.

In deze NTR 3FM-podcast wordt het muzikale DNA van een artiest of band aan de hand van vijf belangrijke liedjes geanalyseerd. Samen met de artiest(en) duikt Michiel Veenstra dieper in de tracks en bespreekt zo de betekenis en invloed van de liedjes op de levens van de artiest. De podcastserie bestaat uit meer dan 100 afleveringen over onder andere Blaudzun, Armin van Buuren, Kensington, The Script, HAEVN, Martin Garrix en De Jeugd Van Tegenwoordig. Eind 2018 vertrok Michiel Veenstra bij 3FM om KINK radiostation op te richten, waardoor deze podcastserie stopte, maar het is zeker de moeite waard om nog eens terug te luisteren.

Klap van de Molen is de tweewekelijkse podcast over muziek van David Achter de Molen. Elke aflevering bevat interessante muzikale onderwerpen, waaronder 'Wat ging er mis bij Madonna tijdens het songfestival?', 'Is Nederlandse Hiphop op zijn retour?', 'Hoe boekt Zwarte Cross haar bands?', maar ook 'De perfecte muziek om op te bevallen.'