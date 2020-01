Ken je deze podcasts al? #11 Nachtradio

Deze maand organiseert mediaplatform Spreekbuis.nl voor de tweede maal De Nachtwacht Award-verkiezing voor beste nachtprogramma op de Nederlandse radio.

Ben je geen nachtwerker, nachtbraker of -waker? Niet getreurd, want veel nachtprogramma’s zijn ook als podcast terug te luisteren. Richard Otto, uitgever van die site, maakte een selectie.

Miss Podcast (AVROTROS)

NPO Radio 1-presentatrice Mischa Blok maakte een allereerste radioprogramma over podcasts. Elke nacht geeft Miss Podcast, oftewel presentator Mischa Blok, een bekende Nederlander twee bestaande podcasts ‘cadeau’ en voeren zij persoonlijke gesprekken waarbij geluiden en podcasts centraal staan.

‘t Wordt Nu Laat (WNL)

In dit nachtprogramma interviewen Toine van Peperstraten en Carolien Borgers hun gasten aan de hand van hun favoriete muziek. Hierdoor ontstaan zeer persoonlijke gesprekken met een muzikaal randje.

Nachtzuster (Omroep Max)

Astrid de Jong bespreekt in dit nachtelijke talk radioprogramma diverse kwesties met haar luisteraars. Dit resulteert in een programma waar de luisteraar echt onderdeel van is.

De Overnachting (BNNVARA)

In De Overnachting bezoekt Patrick Lodiers een hotelkamer in Amsterdam, waar die nacht een prominente gast logeert. Voor het slapengaan drinken ze nog iets, luisteren ze naar hun favoriete muziek en praten zij over diverse onderwerpen.

De Verhalen (AVROTROS/NTR)

De podcast De Verhalen biedt audiodrama van eigen bodem. Het zijn bijzondere hoorspelen, ingesproken door Wilfried van Jong, Carly Wijs en Henry van Loon.

Nooit meer slapen (VPRO)

Dit nachtprogramma wordt elke werkdag tussen 0.00 en 2.00 uur uitgezonden op NPO Radio 1. Pieter van der Wielen en Liesbeth Staats hebben in dit late night cultuurprogramma een gesprek met een gast uit de kunst, cultuur of actualiteit over zijn/haar werk en leven. Door de podcastserie komt de kunstminnende luisteraar toch nog een beetje tot zijn rust.

Focus (NTR)

Focus is een nachtprogramma en podcastserie over wetenschap en geschiedenis. De afleveringen duren twee uur, waardoor onderwerpen voldoende verdieping krijgen.

Onze Man in Deventer (BNNVARA)

Vorig jaar won presentator Özcan Akyol De Nachtwacht Award 2019. Door zijn drukke agenda is zijn programma tijdelijk gestopt, maar zijn persoonlijke interviews vanuit zijn eigen huis in Deventer zijn via zijn podcast nog wel terug te luisteren.