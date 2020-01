Kabinetsplan vuurwerkverbod stuit op twijfels Kamer

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met een volledig vuurwerkverbod in de stad. Rotterdam is hiermee de eerste grote stad in Nederland waar inwoners tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk mogen afsteken.

„Alleen een totaalverbod is goed handhaafbaar”, aldus GroenLinks-raadslid Stephan Leewis, die het verbod in stemming bracht. „Een tussenoplossing is lastig, want dan moet de politie op straat gaan bepalen wat voor soort vuurwerk het is.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb, al langer voorstander van een algeheel vuurwerkverbod, is blij met de beslissing van de raad. „Hiermee laten we aan de regering zien wat de meest verstandige weg is. De meeste voorzitters van de veiligheidsregio’s en ook de brandweer zijn voor een totaalverbod, dat negeren om politieke redenen is niet verstandig. De landelijke politiek zou er goed aan doen een voorbeeld te nemen aan het Rotterdamse model: naast een afsteekverbod burgers ook een alternatief bieden”, aldus de burgemeester. Hij doelt op vuurwerkshows in de wijken.