Kabinet: "Verhoging wettelijk minimumloon niet nodig"

Een verhoging van het wettelijk minimumloon zit er voorlopig niet in als het aan het kabinet ligt. Deze verhoging zou volgens linkse oppositiepartijen en vakbonden noodzakelijk zijn omdat steeds meer mensen moeite hebben met rondkomen.

De voorstanders menen dat in tijden van economische groei ook werknemers met een laag inkomen zouden moeten profiteren. Een evaluatie die minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de theoretische verhoging van het minimumloon liet uitvoeren gaven volgens 'geen aanleiding om tot bijstelling'.

Koopkracht toegenomen

In de evaluatie werden over de periode van 2011 tot 2018 de ontwikkeling van het minimumloon en de ontwikkeling van cao-lonen onder de loep genomen. Hieruit bleek dat de koopkracht van mensen met een minimumloon in deze periode is toegenomen en dat hierom een extra tegemoetkoming in de vorm vanuit de regering niet nodig is.

Ongeveer een half miljoen mensen hebben in Nederland een baan op het minimumniveau. Het verhogen van het minimumloon is een kostbare zaak voor het kabinet omdat die verhoging gekoppeld is aan de uitkeringen. Indien het minimumloon verhoogd wordt, zouden eveneens de maandelijkse toelages van uitkeringen zoals bijstand en AOW meestijgen.

14 euro bruto

Helemaal een uitgemaakte zaak is het overigens nog niet, het kabinet is nog wel van plan om te onderzoeken wat de gevolgen zijn van een aanpassing van het minimumloon. Het brutominimumloon bedraagt sinds begin dit jaar 9,54 euro per uur ofwel 1653,60 euro per maand.

Het FNV vindt dat het wettelijk minimumloon omhoog moet naar 14 euro per uur. De evaluatie van het ministerie beslaat volgens de vakbond een te korte periode. „De afgelopen tien jaar is de Nederlandse economie flink gegroeid, maar het aantal mensen dat het minimumloon verdient, is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Iemand met het minimumloon heeft op dit moment zelfs een lagere koopkracht dan iemand aan het begin van de jaren tachtig", aldus FNV-bestuurslid Zakaria Boufangacha.