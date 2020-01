Jostiband gaat voor wereldrecord onderwaterconcert

Jostiband gaat voor nieuw Guinness World Record met een onderwaterconcert tussen de 500 vissen, en met Frans Bauer.

Duikschool Aqua Sub, waar onder andere duiktherapie wordt gegeven, nodigde de leden van de Jostiband uit voor een proefduik en van het een kwam het ander. „Waarom nemen we niet ons instrument mee onder water?” stelde een bandlid voor, waarna ‘recordpoging onderwaterconcert door mensen met een beperking’ werd geopperd. Laten we het gewoon doen, dachten ze, „zoiets bijzonders past bij de Jostiband.” Want ‘Iedereen is bijzonder’ luidt ons motto, vertelt orkestleider Lyan Verburg. Ook zij duikt zaterdag gehuld in een duikpak en met fles achterop het aquarium vol vissen in van indoor snorkel- en duikcentrum Todi in Beringen (België) waar de recordpoging plaatsvindt.

Foto door Hans Doderer

Geen koper

Ze heeft er alle vertrouwen in, „het wordt ook de eerste poging ooit, we gaan de toon zetten.” Letterlijk ook, al kunnen niet alle instrumenten kopje onder. Géén koper, hoorde de band al, „door een chemische reactie met het water gaan de vissen op hun rug zwemmen.” Ook de elektronische instrumenten zijn een no-go, „en snoerloos is natuurlijk wel zo handig!” Dus veel trommels, triangels en xylofoons. Over de nummers waren ze snel uit. Frans Bauers tijdloze knaller ‘Heb je even voor mij?’ -,,lekker veel slagwerk”- en de tune van het Eurovisiesongfestival, „al zal alles onderwater wel veel langzamer en doffer klinken.”

Buddy

Zo’n dertig van de 130 orkestleden doen mee en Aqua Sub heeft hen geduldig de fijne kneepjes van het duikvak geleerd. Er duikt trouwens wel een buddy met ze mee en er is een duikarts ter plaatse, „veiligheid boven alles, juist onderwater.”

De reacties op de proefduik waren positief. „Onderwater kun je alleen maar met jezelf en je ademhaling bezig zijn en dat wordt als heel prettig ervaren.” Al blijft het natuurlijk even afwachten hoe het allemaal gaat lopen. „Het belangrijkste is dat ze er plezier aan beleven. Als morgen toch iemand koudwatervrees heeft, of bang is voor de vissen, dan blijft hij of zij gewoon lekker aan de kant. Niets moet.”

De Vlaamse media hebben de recordpoging ook opgemerkt en dat heeft zo zijn voordelen, besluit de optimistische orkestleider. „We hebben nog nooit in België opgetreden, dus wie weet wat dit gaat brengen en we ook daar kunnen laten zien dat we veel meer kunnen dan iedereen denkt.”

Over de Jostiband

„We zijn geen muziektherapie, maar een vrijetijdsbesteding”, benadrukt orkestleider Lyan Verburg van de Jostiband. De band bestaat uit 130 orkestleden, waarvan het merendeel verbonden is aan de Zuid-Hollandse zorgorganisatie Ipse de Bruggen. De jongste is 18, de oudste 92 -,,die duikt niet mee zaterdag, hoor!”- en woensdagavond is Josti-night. De band is geliefd, „we hebben zelfs een wachtlijst.” Het duikinitiatief komt van duiktherapie-organisatie Aqua Sub en de International Association of Handicapped Divers (IAHD).