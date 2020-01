'Jordan Roy wordt Nederlandse inzending Eurovisiesongfestival'

Zanger Jordan Roy (33) zal in mei tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam ons land gaan vertegenwoordigen. Dat stelt Shownieuws op basis van „betrouwbare bronnen". Maar wie is deze zanger?

De echte naam van Jordan Roy is Jordy van Toornburg. Hij werd bij het Nederlandse publiek bekend door zijn deelname aan het programma’s X-Factor met de zanggroep Adlicious in 2011 en door zijn deelname aan The Voice of Holland in 2016. Ook was hij het afgelopen jaar te zien in een muzikaal eerbetoon aan George Michael en als gastartiest bij de Whitney Houston-concerten van Glennis Grace.

Opvallend detail

Jordan Roy komt uit Rotterdam en groeide op in een muzikale familie. Hij werkte eerder al samen met Waylon, Ilse de Lange en Alain Clark.

Wat erg opvallend is. is dat hij op zijn Instagramaccount de afgelopen dagen al een paar keer de hashtag #Eurovision heeft gebruikt. Bovendien stelde NPO Radio 2-dj Timur Perlin zondag dat Nederland in 2020 een zanger gaat insturen van wie de naam met een J begint. Namen als Jacqueline Govaert van Krezip en Jan Keizer kwamen toen voorbij, maar de naam Jordan Roy werd niet genoemd.

Het nieuws is niet bevestigd door de NPO of de selectiecommissie.