Jeangu naar Songfestival

Eerlijk is eerlijk, we zaten er naast. Niet Rotterdammer Jordan Roy gaat Nederland vertegenwoordigen op het Songfestival, maar Jeangu Macrooy.

Macrooy is door de selectiecommissie van de AVROTROS gekozen als opvolger van Songfestivalwinnaar Duncan Laurence.

Gitaar

De 27-jarige zanger uit Suriname begon zijn muzikale carrière toen hij op zijn dertiende verjaardag een gitaar kreeg van zijn ouders. Samen met zijn tweelingbroer Xillan vormde hij een duo totdat hij besloot om ook buiten Suriname zijn droom na te jagen. In 2014 verhuisde hij naar Nederland.

Nog voor de release van zijn allereerste album in 2016, neemt zijn muziekcarrière een vlucht wanneer hij tot 3FM Talent wordt benoemd. Ook doet hij mee aan de Popronde en is hij regelmatig te gast in De Wereld Draait Door. Bovenop al dat succes werd Macrooy ook nog eens genomineerd voor de Edison Beste Nieuwkomer.

The Passion

Na het verschijnen van zijn debuutalbum High On You treedt Macrooy op op meerdere festivals, waaronder Lowlands. In 2018 speelt hij de rol van Judas in The Passion.

Komend voorjaar heeft de 27-jarige zanger dan ook een druk schema. Naast alle repetities voor het Eurovisie Songfestival, staat er ook een tour langs twintig Nederlandse theaters gepland.