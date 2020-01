Jeangu Macrooy vertegenwoordigt Nederland op Songfestival

Online pesten/bedreigen/stalken gebeurt steeds meer en gaat 24/7 door. „Van het een komt het ander en voor je het weet ontvang je een aftrekfoto van jezelf met daarin een jong kind erbij gemonteerd, dan slaat de paniek toe, hoor."

Een op de twintig jongeren van 12-25 jaar is weleens online gepest, gestalkt of bedreigd, wat neerkomt op 140.000 slachtoffers, zo meldt het CBS vandaag op basis van het onderzoek Digitale Veiligheid & Criminaliteit. Meisjes hadden hier bijna twee keer zo vaak mee te maken als jongens.

„Het topje van de ijsberg”, reageert Patricia Bolwerk, oprichtster van Stop Pesten Nu. Mensen weten vaak niet wat er allemaal onder cyberpesten valt. Als ik in schoolklassen vraag wie online pesten zelf heeft meegemaakt, steekt vaak een derde van de groep de hand op.” Een fakehaatprofiel aanmaken, iemand toevoegen aan bepaalde Whatsappgroepen terwijl ze dat niet willen, gênante gifjes, memes of stickers van iemand maken. Of het achterlaten van hatelijke comments op Instagram, TikTok, YouTube. „Kutwijf, je moet je bek houden”, en „Pleeg toch zelfmoord!” zijn teksten waarover Bolwerk regelmatig hoort tijdens de voorlichtingen. Vooral die laatste vindt ze altijd heftig, „Het komt al voor in app-groepen op de basisschool. Wat jongeren online allemaal tegen elkaar zeggen, is een onzichtbare wereld en daarom lijkt het soms mee te vallen maar dit is echt schone schijn. Neem je telefoon eens van je zoon of dochter, lees diverse Whatsapp-groepen, Instagram comments en meer en je valt van je stoel van de schrik.” Daarnaast is er „natuurlijk shame sexting en sextortion”, waarbij naakt- of seksfilmpjes in verkeerde handen terecht komen. „Dit zien wij vooral bij voortgezet onderwijs, maar ook op universiteiten komt dit voor.”