Je kunt nu ook studeren voor barbier en penetration tester

Trends en ontwikkelingen in de samenleving resulteren in nieuwe studies. Zoals de opleidingen tot barbier en penetration tester.

In elke winkelstraat van elke middelgrote tot grote stad is inmiddels wel een barbier present, waar mannen met baarden worden gecoiffeerd door veelal andere mannen met baarden. Maar een aparte mbo-opleiding om herenkapper slash barbier te worden, was er nog niet. Daar komt nu verandering in dankzij een landelijke ontwikkeling in het kappersvak die nu een nieuwe specialisatie mogelijk maakt. Onder andere ROC van Twente biedt vanaf augustus het vak van dames- óf herenkapper aan voor niveau 3 en 4-studenten. „Het kan zeker voor een positieve impuls zorgen”, denkt teammanager haarverzorging Marieke Jurjens. Want meer dan eens hoorde ze vooral mannelijke studenten verzuchten dat ze liever baarden deden dan steeds maar weer die kleuringen en permanentjes. „Dat was vijf jaar geleden wel anders. Het is goed dat we inspelen op zo’n fenomeen en deze opleiding kunnen aanbieden.” De verwachting is dat de klas in augustus vol zit (maximaal 20 studenten) en ja, het zullen vooral jongens zijn, beaamt ze. „Maar vrouwelijk studenten zijn ook meer dan welkom om barbier te worden.”

Duizendpoot

Waarom zou je een compleet nieuwe studie uit de grond stampen wanneer je goede onderdelen van al bestaande opleidingen kunt gebruiken voor een cross-over? Scheelt in elk geval een hoop tijd, weet teammanager Erik Püper van ROC van Twente. Samen met collega’s van ROC Midden-Nederland en ROC van Amsterdam heeft hij de krachten gebundeld en zich gebogen over de vraag wat de student van nu voor de baan van de toekomst nodig heeft. Ze kwamen tot de cross-over Medewerker business support, die onderdelen uit allerlei onderdelen behelst, van de vroegere secretaresse-opleiding tot facilitair en informatiemanagement. „Je wordt een onmisbare duizendpoot”, licht Püper toe. „Je zorgt voor factuurafhandeling en andere financiële handelingen, maar je controleert ook of de brandblusser er hangt, zet meldingen op en intranet én koffie voor klanten.”

Cross-overs zijn de toekomst, denkt hij. „In elk geval gaan we naar steeds bredere opleidingen toe, die beter aansluiten op de huidige arbeidsmarkt en die praktischer gericht zijn.” Zo min mogelijk theorie, want die veroudert met de dag en is overal voorhanden, „Maar zoveel mogelijk basis pakken vanuit de praktijk. We willen studenten een betere aansluiting geven op de arbeidsmarkt.”

Achterdeurtjes

„Een nieuwe opleiding heeft heel wat voeten in aarde”, weet Frank Kresin, decaan van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie van de Hogeschool van Amsterdam. „Is er behoefte aan? Zijn er banen? Willen studenten dit?” Het werd driewerf ja voor de nieuwe studie Cyber Security. Er is grote vraag naar meer kennis in cybersecurity en dat is een dik understatement. „De behoefte aan beveiliging op de computer wordt steeds groter en specifieke beroepen waar meer en meer vraag naar is zijn bijvoorbeeld penetration tester en ethisch hacker.” Klinkt spannend, hè, glimlacht hij, en dat is het ook, hoort hij uit reacties van de eerste lichting studenten. „Het gaat allemaal om hoe je de systemen binnen dringt, of juist niet en onze studenten leren achterdeurtjes te vinden om die vervolgens dicht te zetten.” Grote bedrijven uit de regio helpen met stageplekken en praktijkopdrachten en vooral de „juiste ethiek” wordt in de gaten gehouden. „Je wil zeker weten dat onze hackers aan de goede kant staan.”

Zinvol?

Even meteen een disclaimer, begint Bart Pierik van de Vereniging van Nederlandse Universiteiten zijn verhaal. „Wij gaan niet over nieuwe opleidingen, dat ligt bij de universiteiten zelf.” De directe vraag uit de arbeidsmarkt is hier minder cruciaal dan bij de beroepsopleidingen van hbo en mbo, „Maar ze kijken altijd goed naar wat de potentiële vraag en meerwaarde voor de samenleving is. Kortom: is een nieuwe studie zinvol?”

Nieuwe ontwikkelingen in de markt leiden tot nieuwe opleidingsprofielen. Robotisering en kunstmatige intelligentie noemt hij als voorbeelden. „Tien jaar geleden nog obscuur en klein, nu superrelevante vakgebieden met heel veel toepassingen.”

Maar ook bijvoorbeeld de onrust van economieën als India en Brazilië kan hier in Nederland tot nieuwe richtingen leiden. „Zo hoopt de Universiteit van Maastricht met de master Emerging Markets dat onze positie als internationaal kenniscentrum wordt versterkt.”

Toch zitten er ook wel keerzijdes aan nieuwe opleidingen. „Een nieuwe studie vraagt om een nieuwe hoogleraar en nieuwe collegezaal en dat is in deze tijden van budgettaire krapte best moeilijk.” Vandaar dat universiteiten vaak eerst kijken wat ze ‘in huis’ hebben en/of wat ze samen met andere universiteiten kunnen doen. Ook een soort van cross-overs, al heet het in het WO multidisciplinair. Gebeurt ook bij oude studies die in de loop der tijd wat minder populair zijn geworden. „Niet een hele studie de la in, maar juist op z’n kop zetten en kijken welke nieuwe vorm een courante richting voor de arbeidsmarkt kan betekenen.”