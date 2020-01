Jan Smit volgt Engelse les bij 'de nonnen in Vught'

China wil single use plastic in de ban. „Je kunt veel van de Chinese regering zeggen, maar daadkrachtig is ze wel.”

De grootste vuilnisbelt van het land, waar zo’n 100 voetbalvelden in passen, is al 25 jaar eerder dan gepland, propvol. Het geeft aan dat het vijf voor twaalf is in China. Dat voelt ook de regering haarfijn aan en wil een verbod op plastic voor eenmalig gebruik. Het water staat het Chinese milieu aan de lippen, vat sinoloog Henk Schulte Nordholt het samen. Een gevoel van blijdschap golfde dus door hem heen, toen hij hoorde over de maatregelen. „Zeker door het explosieve gebruik van plastic in de fastfoodsector, moet er nu wat gebeuren. Heel goed dat ze het serieus nemen, ook door druk van het publiek. De bevolking pikt het niet langer. Vissen gaan dood en de arme boertjes krijgen kanker na het drinken van water uit de Yangtze, de rivier die veel van de plastic ellende richting zee vervoert.”

Wapperende tasjes