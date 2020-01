Iran haalde Oekraïens vliegtuig neer

De Amerikaanse brandweerlieden die afgelopen week naar Australië vlogen om te helpen bij de grote bosbranden die daar al maanden huishouden, hebben een warm welkom gekregen.

Op het vliegveld van Sydney werden ze namelijk met luid applaus ontvangen. Zo is te zien in een video die Shane Fitzsimmons, commissaris bij de brandweer in de Australische deelstaat New-South Wales, op Twitter plaatste.