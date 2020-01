Iraanse raketten treffen Amerikaanse doelen in Irak

Verschillende Amerikaanse luchtmachtbases in het Iraakse Ain al-Asad en Erbel zijn in de nacht van dinsdag op woensdag getrokken door meerdere raketten. Dat bevestigen het Witte Huis en het Amerikaanse ministerie van Defensie.

De Iraanse Revolutionaire Garde heeft volgens Amerikaanse media de verantwoordelijkheid voor het raketvuur opgeëist.

Vergeldingsactie

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat „Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak". De basis in de westelijke provincie Anbar wordt gebruikt door Amerikaanse en Iraakse troepen. Het is nog niet duidelijk wat de schade is en of slachtoffers zijn gevallen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat er 80 Amerikaanse doden zijn gevallen en dat er veel materiële schade is, terwijl de Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de schade juist mee lijkt te vallen.

Iran heeft wraak gezworen voor de Amerikaanse raketaanval, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani het belangrijkste dodelijke slachtoffer was.

Reactie Trump

De Verenigde Staten zeiden eerder dinsdag al te verwachten dat Iran binnenkort een vergeldingsactie uitvoert voor het doden van Soleimani. Dat heeft de minister van Defensie Mark Esper dinsdag gezegd. "Als het zo ver is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren", aldus Esper. Enkele uren na het raketvuur liet de Amerikaanse president Trump via Twitter dat „alles goed is”. Hij komt in de ochtend Amerikaanse tijd met een verklaring.

Bij de Iraanse raketaanvallen zijn geen Nederlanders omgekomen of gewond geraakt, laat het ministerie van Defensie weten. Een van de aanvallen was gericht op een basis in Erbil, in het noorden van het land. Maar het veertigtal Nederlandse militairen in het gebied zit volgens het ministerie elders. In Bagdad, waar de andere aanval plaatsvond, heeft Nederland nog een handjevol mensen, maar ook die bleven ongedeerd.

De Libanese zender al-Mayadeen TV zender meldt ook een ontploffing in de Koerdische stad Erbil. Onduidelijk is nog of er een verband is tussen beide incidenten.