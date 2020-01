Inzamelingsactie tot 'inzoomen, en gaan': de bosbranden down under

Het lijkt wel alsof het hele land in bosbrand staat. Eveline zamelt geld in en reisspecialist Joey heeft een tip: inzoomen, en gewoon gaan.

Er lijkt geen einde te komen aan de bosbranden die grote delen van Australië al wekenlang in de greep houden. De luchtkwaliteit is nu zelfs nergens ter wereld zo slecht als in Canberra en Australische overheidsinstellingen, musea en kinderdagverblijven in sluiten er massaal de deuren. Djokovic is als woordvoerder van alle proftennissers in gesprek met Australian Open om te bepalen of het toernooi deze maand wel door kan gaan (‘gezondheid boven alles’), op social media circuleren kaarten van Australië waarop het lijkt alsof het hele land in brand staat en wereldwijd maken mensen zich zorgen over het land, waarin met name New South Wales, Victoria en South Australia hard wordt getroffen.

De Australische regering maakte gisteren bekend 2 miljard Australische dollar (ruim 1,2 miljard euro) vrij te maken voor de wederopbouw na de bosbranden. Het geld wordt de komende twee jaar gebruikt om mensen die bijna alles zijn verloren weer op weg te helpen. „We focussen ons op wat het de mensen gekost heeft", zei premier Scott Morrison. Het Nederlandse Rode Kruis heeft gisteren giro 5125 geopend voor de hulp aan de getroffenen. De organisatie heeft hiertoe besloten omdat er in Nederland veel vragen kwamen van mensen die wat willen doen.

’Nederland helpt Australië’

Zoals Eveline Dekkers. Op oudejaarsdag zat ze op de bank te kijken naar de beelden op televisie, terwijl ze appte met haar goede vriendin Robbie Brockrst, bij wie ze jaren geleden ‘op Reibey farm’ werkte, vlakbij de Blue Mountains. „Ze zitten daar nu behoorlijk in de stress. Ze kijken uit op de branden, hun kippen lopen in de rook, maar hun geluk is het riviertje dat de farm scheidt van de bossen.” Het liefst wilde ze er stante pede naartoe om te helpen, „ik vind het ook zo verschrikkelijk voor de dieren, het is daar een hel op aarde, terwijl het normaal gesproken zo’n prachtig land is”, maar op alle websites wordt dat ten zeerste afgeraden, wanneer je geen gecertificeerd hulpverlener bent. Dus dan maar ‘ouderwets geld inzamelen’, dacht ze. „En dat liep een beetje uit de hand”, glimlacht ze.

Haar inzamelingsactie ‘Nederland helpt Australië’ dat ze startte op doneeractie.nl, heeft de 5000 Australische dollars al aangetikt (ruim 3000 euro) en bestaat uit donaties van 5 tot 100 euro, waarbij 20 euro een populair donatiebedrag blijkt. „Hartverwarmend en supervet om te merken dat mensen die ik helemaal niet ken, een bedrag doneren.” Het geld doneert zij op haar beurt na deze maand aan drie Australische organisaties: Koalas in care, SW rural fire service, de vrijwillige brandweer in de staat New South Wales -,,daar wonen mijn vrienden”- en Red Cross Australia. Een streefbedrag heeft ze niet, „Ik had nooit verwacht dat het al zóveel zou zijn... Ik dacht zelf aan 100 Australische dollars per organisatie en was van plan om het bedrag te verdubbelen, maar nu weet ik niet meer of me dat gaat lukken!”

Groot land

Dat ze er vuurwerk afstoken tijdens de jaarwisseling, vond hij niet echt een handige timing, „maar het geeft wel aan dat het gewone leven daar ook doorgaat, net als het toerisme.” Reisspecialist Joey Spraakman van Oak Travel wordt deze dagen veel gebeld, maar niet per se met vragen over een mogelijke annulering. ’Wat gaan we doen?’, hoort hij veel, en ‘waar moet ik aan denken?’ Ze volgen het nieuws op de voet via hun samenwerkingspartners down under, van camperverhuurbedrijf tot Blue Mountain-gids en informeren zo weer hun klanten. „Het is natuurlijk echt verschrikkelijk wat daar nu gebeurt, maar de media doen het wel voorkomen alsof het hele land in de fik staat, en dat is niet zo. In Sydney liggen gewoon nog mensen op het strand met dertig graden, dat zie je ook op Instagram en de voor onze klanten belangrijkste route van Sydney naar Cairns is nog voor 99 procent goed begaanbaar. Als er toch een brand is, wordt dat meteen in de app daar vermeld en een alternatieve route aangegeven. Het is een ontzettend groot land en je moet inzoomen, zo kun je prima een goede route uitstippelen.”

Natuurlijk bekijkt hij het ook ‘vanuit de business’, beaamt hij. „Dit is gewoon niet de leukste tijd, en al helemaal niet voor onze partners daar. Per dag bekijken ze of bijvoorbeeld een excursie door kan gaan, want een annulering betekent voor hen automatisch geen inkomsten.” Het is natuurlijk koffiedik kijken, maar hij voorspelt dat deze situatie in elk geval geen maanden meer gaat duren. „Het wordt kouder en er is regen voorspeld, gelukkig.” Iets wat de reislustigen onder ons waarschijnlijk ook aanvoelen, „We krijgen nog gewoon aanvragen voor deze lente en zomer, en ook voor nu trouwens.” Ook van mensen die er naartoe willen om daar een steentje bij te dragen, maar dat wordt afgeraden. Reizigers die willen backpacken of met de camper rondreizen, kunnen rustig gaan, adviseert hij, en dat gebeurt dan ook, want Australië-reizigers zijn over het algemeen niet snel af te schrikken, zo besluit hij. „Laat je wel altijd goed informeren, houd alles scherp in de gaten en luister naar je gevoel. Het land is groot genoeg, je kunt er nog eindeloos reizen.”