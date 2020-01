Instagrammer haalt 700.000 dollar op met naaktfoto's

Even een serie of filmpje? In Nederland loggen zo'n 3,7 miljoen abonnees regelmatig in op Netflix. De streamingdienst heeft qua populariteit altijd op eenzame hoogte aan de top van het streaminglandschap gestaan. Echte concurrenten waren er nooit. Maar uit onderzoek van informatieplatform Streamwijzer blijkt dat de ‘War on Netflix” nu toch wel degelijk is losgebarsten.

Netflix is al sinds de start in 2013 immens populair. De eeuwige koploper had de afgelopen jaren weinig te vrezen van andere streamingdiensten, maar daar is afgelopen jaar verandering in gekomen met de groei van Videoland en de opkomst het nieuwe Disney+, dat afgelopen november gelanceerd werd. Het Nederlandse Videoland, opgericht door RTL, staat inmiddels op een tweede plaats met naar schatting zo’n 600.000 abonnees. Disney+ wist tijdens een gratis proefperiode naar verluidt 500.000 abonnees aan zich te binden.

Vliegende start