'Ingrijpende maatregelen op arbeidsmarkt nodig'

Er zijn ingrijpende maatregelen nodig op de arbeidsmarkt. De regels en wetten rond werk moeten radicaal anders.

Dat vindt de commissie-Borstlap, die zich op verzoek van verantwoordelijk minister Wouter Koolmees over de huidige situatie boog. Door het toenemende aantal flexwerkers en zelfstandigheden en alle andere veranderingen op de arbeidsmarkt zijn maatregelen nodig, acht de commissie.

Zo moeten alle werkenden, dus ook zelfstandigen, worden verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid en moet er voor iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget komen.

Clash

„We moeten in Nederland de bakens verzetten", is de dwingende oproep. „Met de huidige regels kunnen we niet door als je ziet wat er op ons afkomt. Er is echt iets aan de hand", aldus voorzitter Hans Borstlap. „Als we niets doen krijgen we een clash zoals bij het milieudossier." Door de problemen met stikstof en PFAS kwamen de landbouw- en bouwsector plotseling in de knel.

Volgens Borstlap zijn fundamentele aanpassingen nodig om het tij te keren. Daarbij is het belangrijk om op tijd klaar te zijn voor de toekomst, om de Nederlandse economie draaiende te houden, vindt hij. De huidige regels zouden inmiddels meer in de weg zitten dan dat ze helpen.

Anders

Er wordt onder meer op de scheefgroei tussen werknemers in vaste dienst en bijvoorbeeld zelfstandigen en flexwerkers gegeven. Dat leidt namelijk tot enorme verschillen als je ziek of arbeidsongeschikt wordt. Ook zijn flexwerkers vaak lager geschoold en zijn werkgevers nauwelijks bereid daarin te investeren. Dat moet anders, betoogt Borstlap.

Zo moeten tijdelijke arbeidsovereenkomsten duurder worden voor de werkgever en moet het werk ook echt tijdelijk zijn. Lasten voor bedrijven bij bijvoorbeeld ziekte of ontslag van een werknemer moeten daarentegen omlaag. Verder moet de „wildgroei" aan contracten een halt toegeroepen worden.