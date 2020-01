'Ik hoop echt dat mensen de trein missen'

Ter hoogte van perron 18/19 rijst een kolossaal, paars gebouw uit de grond. Uit de open deuren stroomt muziek naar buiten: „Dab dab dab Johnny Dab dab Johnny Johnny dab dab dab."

Druk is het nog niet in de nieuwste pop-up store van Utrecht Centraal. Maar dat komt nog wel, denkt de organisatie. „We gaan officieel ook pas om 16.00 uur open." Toch zijn ze al wel helemaal klaar voor de massa's publiek: de dj draait enthousiast zijn plaatjes, de uitgifte van de koptelefoons voor de silent disco is er klaar voor en misschien nog wel het belangrijkste: de radio-studio van Sander Lantinga en Jo van Egmond is al ingericht.

Stilstaan

„We hebben er enorm veel zin in", vertelt nieuwslezeres Jo. „Heel leuk dat we hier zijn ook." Ter gelegenheid van het komende Das Coen und Sander Fest woensdag live radio gemaakt vanuit Utrecht Centraal. Zonder Coen welteverstaan, want die zit al een tijdje ziek thuis.

Hoewel Sander zijn vriend mist, heeft 'ie er niet minder zin in. „Dit is zo'n surrealistische omgeving. Mensen hebben altijd haast en oordoppen in. Het enige moment dat je hier stilstaat, is als je je trein mist." Nu is het de bedoeling dat de reiziger wel degelijk even stil gaat staan in de pop-up store. Of in ieder geval lang genoeg stilstaan om naar binnen te gaan.

Dansen

„Ik hoop echt dat mensen hun trein missen zodat ze hier kunnen dansen", verklapt Jo. „Anders heb je alleen maar stress en negativiteit, en nu kun je hier even komen kijken!"

Of reizigers dat ook daadwerkelijk gaan doen, is een tweede. De radiostudio en pop-up store trekt zeker de aandacht, maar meer dan halsreikend omkijken, gebeurt er eigenlijk niet. „Het ziet er leuk uit, hoor", zegt een man van in de 50, „maar dat is niets voor mij. Ik ga er voor geen goud naar binnen."

Een groepje dames is een stuk enthousiaster. „Tirolermuziek, JA!" Er volgt een spontane mini-polonaise, waarna ze de pop-up store van binnen gaan bewonderen. „Dit is nou echt een leuke manier van tijd overbruggen tot de volgende trein", laat een van hen weten. „Jammer dat wij die tijd niet hebben", vindt ze, waarna het groepje - na nog snel met Sander op de foto te zijn gegaan - naar de trein snelt.

Zwaaien

Aandacht voor de dj is er genoeg. Naast spontane fotosessies wordt er ook gezellig gezwaaid door het raam heen. „Het lijkt me heel raar om hier radio te maken", denkt Sander, „maar vooral ook leuk, hoor. Nu ik hier zo sta, ben ik er echt heel blij mee."

Voor de paar aanwezigen slooft Sander zich nog even uit achter de draaitafel, compleet met wilde bewegingen en „ZIJN JULLIE ER KLAAR VOOR?" Tot hij zijn hoofd stoot aan een van de discolampen. Daarna houdt hij het weer bij radiomaken.

De pop-up store is nog tot en met vrijdag op Utrecht Centraal te vinden.