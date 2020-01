Hond ontdekt botkanker bij z'n baasje

De Amerikaanse Danielle King begreep niet waarom hond Dave telkens maar aan haar dijbeen bleef snuffelen en krabben. Pas toen ze langs de huisarts ging, besefte ze dat haar hond haar leven had gered.

Maar liefst zeven maanden heeft hond Dave aan het dijbeen van King zitten snuffelen, zonder dat ze doorhad wat haar hond daarmee wilde zeggen. „Toen mijn dij begon op te zwellen, dacht ik dat Dave misschien iets op het spoor was en besloot ik naar de huisarts te gaan."

Nachtmerrie

Dat was een slimme zet. „Zodra ik de dokter mijn dij liet zijn, werd zijn gezicht wit en zei hij dat ik een scan moest laten maken", legt King uit. Ze zou twee weken later een scan laten maken, maar toen de zwelling steeds erger werd is ze opnieuw naar de arts gegaan. „Verpleegkundigen wierpen een blik op mijn been en zeiden dat het waarschijnlijk een tumor was. En toen begon de nachtmerrie."

Na een dringende röntgen-, bot- en CT-scan kreeg King te horen dat ze een chondrosarcoom had. Dit is een zeldzame vorm van botkanker die bottumoren veroorzaakt. De tumor was 20 centimeter lang, ongeveer zo groot als een rugbybal. Om de tumor te verwijderen, moest ze een operatie van acht en een half uur ondergaan. Tijdens de operatie splitste de tumor zich en sommige bleven in haar been.

Kankervrij

Ze moest opnieuw een operatie ondergaan toen de kanker terugkeerde. Maar eind vorig jaar kreeg King te horen dat ze kankervrij was. „Mijn hond wist dat er iets aan de hand was, terwijl ik deed alsof alles goed was", zegt King. „Ik ben mijn leven aan Dave verschuldigd. Wie weet wat er had kunnen gebeuren als ik een paar weken langer had gewacht."