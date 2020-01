Het is steeds drukker bij 113

Het aantal gesprekken dat medewerkers van 113 Zelfmoordpreventie vorig jaar voerden, was bijna drie keer zoveel als in 2016. Er waren ruim 93.000 telefoongesprekken of chats met mensen die denken aan zelfmoord.

Het is druk bij de lijn, blijkt uit jaarcijfers die Trouw opvraagde. De stijging betekent niet dat er ook meer zelfmoord wordt gepleegd. Dat aantal ligt al jaren rond de 1800 per jaar.

Meer naamsbekendheid

Volgens Judith de Heus, psycholoog bij 113, heeft de toename onder andere te maken met meer naamsbekendheid van 113. Maar dat er een gebrek aan goede zorg is voor mensen met suïcidale gedachten, speelt ook mee.

De Heus vertelt in de krant dat de helft van de jongeren die zelfmoord pleegt, niet in beeld is bij de zorg. Ook zou de helft van de mensen die suïcide pleegt in de maand daarvoor bij de huisarts langsgaan met pijn of verdriet. „Ze zeggen meestal niets over suïcide. Huisartsen herkennen dat niet.”

Doodsoorzaak nummer 1

Het werk noemt de psycholoog ‘dweilen met de kraan open’. „Het helpt wel iets. Maar je moet ook de kraan repareren. Die is zo lek dat in Nederland zelfmoord doodsoorzaak nummer 1 is onder jongeren.”

113 wil dat preventie een verplicht onderdeel van alle opleidingen voor artsen en hulpverleners wordt. In oktober dienden ze daarvoor een petitie in bij staatssecretaris Blokhuis van volksgezondheid. Eerder dit jaar publiceerde de organisatie een onderzoek onder nabestaanden van het hoge aantal jongeren (81) dat in 2017 suïcide pleegden. In dat onderzoek klonk veel kritiek op de zorg.

113 Zelfmoordpreventie is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Je kunt bellen naar 0900 0113 of kijken op 113.nl