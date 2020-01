Helikopters droppen wortels voor uitgehongerde kangoeroes

Helikopters hebben duizenden kilo's wortels en zoete aardappelen uitgestrooid boven de Australische staat Nieuw-Zuid-Wales. De National Parks & Wildlife Service hoopt met dit initiatief de kangoeroes te kunnen voeden die door de aanhoudende bosbranden dreigen te verhongeren.

Operation Rock Wallaby is in de eerste instantie gericht op de vele rotskangoeroes die in Zuidoost-Australië voorkomen.

Weinig voedsel

Deze soort kangoeroes eet grassen en andere planten. Maar omdat de bosbranden alles vernietigd hebben, kunnen ze nu nog amper voedsel vinden. „De kangoeroes slagen er meestal in het vuur te overleven, maar blijven door de branden over met een beperkte hoeveelheid voedsel", zei minister Matt Kean van Nieuw-Zuid-Wales. „De kangoeroes hadden het al moeilijk door de aanhoudende droogte, waardoor overleven zonder hulp een uitdaging voor ze is."

Verse groente

In totaal is er voor de dieren meer dan 2200 kilo verse groente uit helikopters gegooid. Het eten is uitgestrooid boven de valleien Capertree en Wolgan, Yengo National Park, de Kangoeroe Valley en rond de nationale parken Jenolan, Oxley Wild Rivers en Curracubundi.

Minister Kean meldt dat de dieren goed in de gaten worden gehouden om hun herstel te controleren. „Als we kunnen, zetten we ook camera's neer om de opname van het voedsel en het aantal dieren in de gebieden te bekijken."

Om het leven gekomen dieren

Volgens het Wereld Natuur Fonds zijn er al zo'n 1,25 miljard dieren om het leven gekomen door de bosbranden in Australië. „Dit verlies omvat duizenden kostbare koala's aan de mid-noordkust van Nieuw-Zuid-Wales, samen met andere iconische soorten zoals kangoeroes, wallaby's, suikereekhoorns, potoroes, kaketoes en honingeters", zei de CEO van de natuurbeschermingsorganisatie eerder in een verklaring.

Naast de vele dieren hebben de branden in Australië sinds oktober aan zeker 28 mensen het leven gekost. Ruim 10 miljoen hectare aan grond is afgebrand, een gebied zo groot als Zuid-Korea.