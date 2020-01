Haarlemse (24) aangehouden voor mishandeling jongen

De vrouw die in Haarlem uit het niets een 10-jarige jongen zou hebben mishandeld, is een 24-jarige inwoonster van de stad.

Vrijdagavond liet de politie weten dat er een vrouw was aangehouden en zaterdag bevestigde de politie de identiteit van de vrouw.

Ineens een schop

De tienjarige knul fietste donderdagmiddag met een vriendje op de Acaciastraat toen de verdachte vrouw tussen hen in kwam fietsen. Uit het niets gaf ze de jongen een schop, waardoor hij van zijn fiets viel. Daarna zou ze hem nog meerdere keren tegen zijn hoofd hebben getrapt.

Het vriendje van de jongen had zich tijdens de mishandeling in de bosjes verstopt. De vrouw fietste daarna weg. De jongen hielp zijn gewonde en geschrokken vriendje overeind en fietste met hem naar huis, waar de politie is gewaarschuwd. De jongen is opgenomen in het ziekenhuis.

De vrouw werd vrijdagavond aangehouden in haar woning en is overgebracht naar het politiebureau.