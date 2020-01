Gezondheidstoestand gevallen circusartieste is verder verbeterd

Basisscholen in ‘kwetsbare wijken’ van de randstad zijn het meest de dupe van het lerarentekort. Middelbare scholen signaleren dat deze kinderen vaker een leerachterstand hebben in de brugklas.

Met name grote steden als Amsterdam kampen met een groot lerarentekort in het basisonderwijs. Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) meldt dat een aantal middelbare scholen kenbaar heeft gemaakt dat er problemen zijn met sommige brugklassers. Woordvoerder van de VO-raad Linda Zeegers legt uit dat de conclusie genuanceerder is dan sommige media eerder naar buiten brachten. „Het gaat niet om een grootschalig onderzoek of harde cijfers. Wij krijgen signalen uit onze achterban dat er brugklassers zijn met een leerachterstand. We hebben het hier niet over honderden scholen, maar over een aantal leerlingen.”

Achterstandswijken