Gevallen circusartieste aan nek geopereerd

Een van de circusartiesten die vrijdag uit de nok van Carré zo'n tien meter naar beneden viel, is geopereerd aan haar nek.

De vrouw, Kristina, Vorobeva, had een verschoven wervel, vertelt theaterproducent Henk van der Meijden. „De operatie is geslaagd, het is even afwachten wat het resultaat is." Haar collega Rustem Osmanov, die ook naar beneden viel, heeft „geen botbreuken, geen inwendige bloedingen en geen hersenschade". Hij is volgens Van der Meijden wel „in shock".

Het Russische acrobatenechtpaar kwam vrijdagavond tijdens een voorstelling van het Wereldkerstcircus ten val. Ze werken zonder vangnet en staan erom bekend hun act uit te voeren door de trapeze onder meer alleen met hun tanden beet te houden. Toen het echtpaar gevallen was, werd de show stilgelegd en het publiek naar buiten geleid.

Levensgevaar

Hoe het acrobatenechtpaar kon vallen is nog niet duidelijk. „Het lag niet aan de materialen en niet aan de technische voorzieningen", zo is volgens de producent gebleken uit onderzoek in Carré van de Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie.

De latere vrijdagavond voorstelling was afgelast, die shows van zaterdag en zondag gaat gewoon door. Er wordt volgens Van der Meijden niet stilgestaan bij het ongeluk, omdat de zogenoemde Sky Angels niet in levensgevaar verkeren.