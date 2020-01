Getroffen landen overleggen na ramp over stappen tegen Iran

Mocht je in het dagelijks leven het liefst zonder broek rondlopen, dan is dit helemaal jouw dag. Het is namelijk weer de jaarlijkse dag voor de No Pants Subway Ride.

Elk jaar gaan talloze mensen op pad om zonder broek een ritje te maken met de metro (nee, het gaat nu even niet over ons). Vooral in Amerika doet het evenement het goed. Daar gaat de No Pants Subway Ride ook al even mee: in 2002 begonnen de eerste broeklozen met de bijzondere ritjes in de New Yorkse metro.

Inmiddels vieren we de achttiende verjaardag van het fenomeen en zijn er zo'n zestig steden waar er zonder broek met de metro wordt gereisd. Het gaat er dan inmiddels ook professioneel aan toe: de organisatie Improv Everywhere is verantwoordelijk. Over de hele wereld hebben ze coördinatoren. De datum van het evenement - altijd in het begin van januari - wordt in december aangekondigd op de website.