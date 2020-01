'Gelukkig nieuwjaar! Gaan we nog zoenen?'

Het is maandag officieel gedaan met de kerstvakantie, en dat betekent dat we allemaal weer aan de bak moeten. En dan staan we toch weer voor dat terugkomende dilemma: gaan we nog zoenen, of niet?

Je bent er in de afgelopen dagen waarschijnlijk al niet onderuit gekomen: de traditionele (en verplichte) nieuwjaarszoenen. Soms gepaard met een handdruk, soms met een schouderklopje, maar altijd de onvermijdelijke drie Hollandse smakkerds.

Hoe pak je dat aan bij je collega's? En misschien nog belangrijker: hoe zorg je ervoor dat je de - inmiddels net zo traditionele - wel-of-niet-zoenen-dans ontwijkt.

Driekoningen

Officieel gezien mogen nieuwjaarswensen tot en met Driekoningen worden uitgesproken. Driekoningen is een van oudsher christelijk feest dat op 6 januari wordt gevierd. De naam van de traditie verwijst naar de drie koningen die het kindje Jezus kwamen aanschouwen. Op 6 januari wordt de reis die de koningen maakten herdacht.

Nu vinden veel nieuwjaarsborrels pas na maandag plaats, dus ook dan kan je nog geconfronteerd worden met nieuwjaarswensen. Waar Nederlanders nogal waarde hechten aan de traditionele drie zoenen, is dat in het buitenland heel anders. Werk je in een internationale omgeving, houd daar dan ook vooral rekening mee. In Engeland en Duitsland is één vluchtige zoen namelijk gangbaar, en in Italië en Spanje worden er twee uitgewisseld.

Natuurlijke afstand

Wil je al helemaal niet hoeven nadenken over hoeveel zoenen je dan wel niet moet geven, geef dan een hand met een uitgestrekte arm en leg je linkerhand op de schouder van de persoon tegenover je. Zo creëer je natuurlijke afstand, waardoor de persoon tegenover je wel twee keer nadenkt of hij moeite gaat doen je te zoenen. En wil je er nog makkelijker vanaf maken? Roep dan gewoon bij binnenkomst heel hard „Gelukkig nieuwjaar!".