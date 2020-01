Geen extra opvang onderwijsstaking: 'Rek is eruit'

Op donderdag 30 en vrijdag 31 januari gaat er weer gestaakt worden door het onderwijs. In tegenstelling tot vorige stakingen is er bij de kinderopvang nagenoeg geen ruimte meer om ouders te hulp te schieten. „De grenzen van wat mogelijk is zijn bereikt.”

Net als in het onderwijs, kampt ook de kinderopvang met flinke tekorten. Volgens woordvoerder van Brancheorganisatie Kinderopvang René Loman gaat het momenteel om ruim 3000 vacatures: „Dat zijn er zelfs meer dan nu in het onderwijs openstaan.” Daar staat momenteel 2400 vacatures open, vertelt Loman. Hoewel ze ouders heel graag tegemoet willen komen, is de rek eruit.

Dat blijkt uit een enquête die de brancheorganisatie heeft gehouden onder hun de ruim 900 leden. Een derde geeft aan met dusdanige krapte te kampen, dat extra opvang tijdens de onderwijsstaking niet mogelijk is.

Niet in de kou laten staan

Twee derde geeft daarentegen aan nog wel extra opvang te willen bieden. „We zijn een servicegerichte sector en willen ouders en kinderen niet in de kou laten staan”, aldus Loman. „We proberen altijd kinderen op te vangen, om de ouders – naar wie het probleem met een staking wordt verplaatst – te ontlasten. We merken dat ouders het beu beginnen te worden. En bij de kinderopvang is de rek eruit. Medewerkers hebben al veel werkdruk en we willen hen niet nog meer belasten.” Toch kost het moeite om nee te zeggen, dat doet de kinderopvang namelijk liever niet, vertelt Loman.

Niets ten nadele van het onderwijs, benadrukt de woordvoerder meermaals. „Het onderwijs heeft een goede reden om te gaan staken, maar voor de kinderopvang zou een staking niet werken. Daar krijgen we niet meer medewerkers mee. En hard roepen dat we een tekort hebben, helpt ook niet om het probleem op te lossen.”

Daarom wordt sinds vorige week ingezet op een campagne, om (zij-)instromers mee te werven. „Daarmee willen we laten zien dat de kinderopvang een hele mooie sector en het een prachtig en dankbaar beroep is.”

Touwtjes in handen nemen

In het onderwijs wordt overigens ook gebruik gemaakt van een campagne om leerkrachten te vinden. Op de Amsterdamse basisschool De Wereldboom hebben ouders en kinderen de touwtjes in handen genomen om het lerarentekort eigenhandig op te lossen. Met een professioneel ogende video nodigen ze juffen of meesters uit om te solliciteren.

„Ik wil conciërge worden.” „Ik acrobaat.” „En ik piloot.” Maar, zo schrijven de ouders, dat gaat niet zonder goede juf of meester. „Ik wil meester worden, maar die hebben we niet”, beëindigt een jongentje de video.

„We hebben dit met een groepje ouders bedacht en hopen dat dit mensen het laatste zetje geeft”, vertelt ouder Nienke Abid. „Het is heel jammer dat we een tekort hebben, want de school is echt te gek.”

De school zoekt leerkrachten voor groep 1-2 en groep 5-6.