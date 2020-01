Frozen-dorp kan toerisme niet meer aan, ‘blijf weg!’

Een schilderachtig dorpje omgeven door indrukwekkende bergen, gelegen aan een prachtig helder meer. Eerlijk is eerlijk, het Oostenrijkse dorp Hallstatt lijkt inderdaad zo uit een sprookje te komen. Maar als het aan de burgemeester van het dorp ligt, zullen we het nooit bezoeken. „Blijf alsjeblieft weg”, smeekt hij.

Het dorpje telt nog geen 800 inwoners en was ooit een plek waar natuur en rust centraal stonden. Hallstatt was tot de jaren zestig zelfs alleen per boot te bereiken. Toen er eenmaal een weg werd aangelegd, kwam het toerisme op gang. Dit was alleen nog niks vergeleken met wat het oord jaren later te wachten zou staan.

Chinese kopie

In 2012 werd Hallstatt namelijk compleet in spiegelbeeld nagebouwd in de Chinese provincie Guangdong. De Chinezen waren zo gek op het dorp dat veel van hen ook het ‘originele’ Hallstatt met eigen ogen wilden zien en afreisden naar Oostenrijk. Niet veel later pikten enkele media het dorp op en noemden het de grote inspiratiebron voor de Disneyfilm Frozen. Sindsdien rijden er elke dag bussen vol toeristen af en aan en loopt het aantal foto’s met #Hallstatt op Instagram razendsnel op. Selfies op elke hoek van de straat, drones die over het meer schieten en trouwshoots met de bergen op de achtergrond.

Maatregelen

Maar als het aan burgemeester Alexander Scheutz ligt, is dat binnenkort verleden tijd. Hij is het massatoerisme meer dan zat en vreest dat het dorp uiteindelijk volledig vernield zal worden. Afgelopen 30 november gebeurde dat al deels toen een flinke brand meerdere gebouwen verwoestte. Hoe dit kon gebeuren en wie er verantwoordelijk was, is tot op heden niet duidelijk. Burgemeester Scheutz liet direct na de brand de toegangswegen sluiten en smeekte toeristen om voorlopig weg te blijven. Maar iets meer dan een maand later zijn de massa's toeristen gewoon weer terug. Met volle koffers in de ene en een camera of telefoon in de andere hand ploegen ze onverstoorbaar door het dorp. „Hallstatt is een belangrijk stukje cultuurgeschiedenis, geen museum," liet Scheutz weten aan The Times. „We willen het aantal met minstens een derde verminderen, maar we kunnen ze eigenlijk niet stoppen."

Voor wie gehoor geeft aan de smeekbedes van de burgemeester, zit een bezoek aan het dromerige Hallstatt er dus niet in. Eén troost: Hallstatt is ook online te zien via een digitale tour die de gemeente liet maken.