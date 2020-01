Fransen verbieden shredderen en vergassen van kuikens

In Frankrijk is het sinds woensdag verboden om pasgeboren mannelijke kuikens te doden.

De bedoeling is dat het verbod eind volgend jaar ingaat. Dat liet de Franse minister van Landbouw, Didier Guillame weten aan Franse media. Tegelijkertijd wil de minister met het verbod het onverdoofd castreren van biggen aan banden leggen.

Dierenwelzijn

Doel van het verbod is het verbeteren van dierenwelzijn in Frankrijk. Dierenactivisten in het land vragen al jaren om een dergelijk verbod. Jaarlijks worden er wereldwijd miljarden kuikens gedood binnen 24 uur nadat zij uit het ei zijn gekropen.

Omdat hanen voor boeren financieel niet interessant zijn, want ze leggen geen eieren en leveren minder vlees op, worden de kuikens vergast of in een hakselaar gegooid. Onder de huidige EU-regelgeving is dit toegestaan, zolang de kuikens direct doodgaan en niet ouder dan 72 uur zijn.

Onderzoek

Biggen worden weliswaar niet gedood, wel gecastreerd. Zo’n 80 procent van de mannelijke biggen in de EU wordt gecastreerd om te voorkomen dat het vlees een te sterke smaak heeft. Tevens maakt het de dieren minder agressief.

Guillame heeft geld beschikbaar gesteld voor een onderzoek naar nieuwe technieken waardoor boeren kunnen achterhalen wat het geslacht is van het kuiken terwijl het nog in het ei zit. Ook Nederland heeft hier onderzoek naar gedaan. In ons land mag het versnipperen van kuikens sinds een paar jaar niet meer, het vergassen van de kuikens gebeurt nog wel steeds op grote schaal.