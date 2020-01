Filmfestival Cannes heeft eerste zwarte juryvoorzitter: Spike Lee

Hij is versteld, blij, verrast en trots tegelijkertijd. Spike Lee, de 62-jarige regisseur van onder meer Do the Right Thing en BlacKkKlansman, is de eerste juryvoorzitter van Afrikaans-Amerikaanse afkomst in de geschiedenis van het filmfestival. Ooit.

Dat maakte de organisatie dinsdag bekend. Het filmfestival vindt plaats tussen 12 en 23 mei in het Franse Cannes.

Grote naam

Spike Lee is een grote naam in de filmwereld. De filmmaker en regisseur laat in zijn films multiculturele casts zien en snijdt vaak het thema racisme aan. Cannes is bijzonder voor hem, vertelt hij: in 1986 won hij op Cannes de jeugdprijs voor een buitenlandse film met de film She’s Gotta Have It, die later door Lee en Netflix in een serie werd gehuld. Met Do the Right Thing uit 1989 werd hij zelfs genomineerd voor een Palme d’Or, de belangrijkste prijs op het festival.

Ook het recente BlacKkKlansman, over het waargebeurde verhaal van een zwarte agent die infiltreert in de Ku Klux Klan, kreeg in 2018 de prijs voor de op een na beste film. „Niet om iemand te disrespecten, maar voor mij is Cannes het belangrijkste filmfestival in de wereld. Het is bepalend geweest voor wie ik ben geworden in de filmwereld”, liet Spike weten. Overigens won de regisseur met zijn laatste film ook een Oscar voor beste bewerkte scenario.