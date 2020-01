Filefit en -flirts (en appels): zo wordt fileleed je filelifestyle

Metro staat stil bij de files, die we steeds meer voor lief nemen en geeft tips hoe je van fileleed je filelifestyle kunt maken.

Je kunt de daling rustig spectaculair noemen, want waar nog geen tien jaar geleden 72 procent van de Nederlanders de files onacceptabel vond, is dat nu nog maar 35 procent, zo blijkt uit het onderzoeksrapport van Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Automobilisten berusten zich nu meer in hun filelot, vaak omdat ze weten dat ze toch niet voor een alternatief gaan kiezen. En waarom zou je ook, want eigenlijk zijn files gewoon de situaties bij uitstek om eens ongeremd je zintuigen te prikkelen.

Filefantasie

Flirtcoach Mathijs Dingjan van MannenBrein krijgt regelmatig vragen over hoe te flirten in de file. „Als je daar contact wil leggen, is de grootste belemmering dat je niet met elkaar kunt praten. Tenzij je naast elkaar staat, het hoogzomer is en je het raampje open hebt staan natuurlijk.” Belangrijk is om de spanning op te bouwen, maar er ook weer niet té lang over te doen, want een file kan ook zo weer zijn opgelost. Een beetje voorbereid op pad gaan, is wel handig wanneer je datelust hebt, stelt hij. Dus houd een XL-notitieblok en zwarte stift binnen handbereik en schrijf voor de zekerheid je 06-nummer alvast op een apart A4’tje, en eventueel een openingszin. „Zorg voor clickbeet, dus zoiets als ‘Hé, er valt me iets op aan jou...” Laat het zien aan de persoon achter/naast/voor je, door de ramen heen. Met een beetje gelukt ‘hapt’ hij/zij door te lachen, te knikken of zelfs zelf iets terug te schrijven. Van happen naar appen: „Wacht daarna niet te lang om zijn of haar nummer te vragen of te geven.” Ook een A4’tje met heel groot ‘TROUWEN?’ kan heel goed werken, grijnst de flirtcoach, die vroeger met vrienden op een roadtrip gefileflirt heeft „Met humor kun je zo veel bereiken.” Maar ook zonder het telefoonnummer bemachtigen als missie, kan flirten in de file voor een heel goed gevoel zorgen. Naar elkaar lachen via de spiegels, een knipoog wanneer de ander inhaalt, een kushand als vaarwel. „Het triggert een bepaalde fantasie en kan je file een stuk spannender maken!”

Behalve uitgebreid peuteren in diverse lichaamsholtes vol in het zicht van je potentiële tankstationdate, kan het een andere afknapper voor die ander zijn wanneer je bijrijder het van je overneemt. „Je komt toch een beetje als een kneusje over wanneer je vriend het raampje opendoet en roept: m’n vriend naast me wil wat zeggen...”

Proeven

Op de snelweg helaas geen Railcatering of een Deliveroo-boy die je Japanse ramen tot aan je autoraam brengt, dus bring your own. Een op de vijf automobilisten eet wel iets wanneer ze in de file staan, volgt uit het onderzoek Eetgedrag in de auto dat ‘Filefruit’ (een initiatief van NAFG en NFO) vorig jaar liet uitvoeren. Vooral het broodje/boterhammetje van thuis blijkt geliefd, gevolgd door fruit, snoep en koekjes. „De vertrouwde appel is het meest populaire fruit om achter het stuur te eten, daarna komen de banaan en druiven. We vinden het belangrijk dat het gemakkelijk te eten is, zonder teveel gedoe, daar passen deze fruitsoorten het beste bij.” Snijd je fruit vooraf, zo voorkom je geknoei, luidt een van hun Filefruit-tips, „En wil je gesneden appelpartjes meenemen? Pak de partjes en het klokhuis, en puzzel er weer een volwaardige appel van door er een elastiekje omheen te doen. Zo worden de partjes niet bruin.” Je kunt er ook een filefissa van maken door er kaneel over te strooien en wat rozijnen er bij te doen, „dan lijkt het net appeltaart.”

Filefit

Door de alert op haar Apple Watch die elk uur vriendelijk verzoekt even op te staan en te bewegen, besloot fitnessblogger Gonny van der Zwaag oefeningen voor in de file te bedenken, want daar stond, of zát, ze vaak in.

De welbekende push-up kun je prima achter het stuur doen, zo begint ze. „ Houd het stuur vast met beide handen op de klokpositie drie en negen uur. Druk nu zo hard mogelijk naar binnen om je borstspieren aan te spannen. Houd een seconde vast en doe drie sets van vijftien herhalingen.” Ook de buikspieren kun je, bij voorkeur op een opzwepend muziekje -maar niet te, want dan trap je misschien als vanzelf volle bak op dat gas- goed trainen, wanneer je noodgedwongen stilstaat. „Doe alsof iemand je in je maag probeert te stompen en span je buikspieren aan. Daarbij buig je je schouders iets in de richting van je heupen. En weer die drie sets van vijftien.”

Files kunnen tot stress en agressie leiden, maar je kunt ze ook aanwenden voor rust in je kop. Dat vindt Everyday Mindfulness ook. „Zet je telefoon op stil en adem drie keer diep in en uit. Kies er bewust voor om alles met 100 procent aandacht te doen. Focus op de weg, de geluiden om je heen, het gevoel van het stuur in de handen en de andere weggebruikers. Probeer niet bezig zijn met de toekomst, zoals die vergadering of een strakke deadline, maar alleen met het moment.”

Trek je mondhoeken eens 1 millimeter omhoog, als je in de file staat, tipt Mindful Netwerk. „Welk effect merk je op in je hoofd en in je lijf?” vragen ze op hun Facebookpagina. De antwoorden zijn positief. Een blij gezicht, verlichting, ontspanning. En een steentje of paperclip in je zak wil nog wel eens helpen „om weer in het moment te komen”, zeker bij eventuele opkomende file-frustaties, die soms gewoon onvermijdelijk zijn.

Luisteren

„We gaan 180 op linkerbaan, tripple zo hard als toegestaan”, rapt Donnie er lustig op los, maar luister dit maar liever niet als je zo goed als stilstaat. Wat dan wel? Je kunt natuurlijk afstemmen op je favoriete radiostation of spraakberichten van je vrienden nog eens terugluisteren, maar waarom zou je van een nood niet een deugd maken en er ontdek-je-podcastje van maken? In Breek de Spits van BNR gaan ze elke week op zoek naar slimme, inspirerende initiatieven van bedrijven die de files omzeilen, in de Zelfspotcast nemen beste vrienden Sander Schimmelpenninck en Jaap Siewertsz van Reesema zichzelf, het leven en elkaar vooral niet te serieus, wat in vele file-gniffels resulteert en met Coffeebreak Spanish leer je Spaans. Wat file is en español? In elk geval een stuk langer dan bij ons: el atascamiento del tráfico.