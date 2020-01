'Fietsdiefstal moet prioriteit worden van politie'

Fietsbezitters weten het: aan het geluk met je stalen ros kan zomaar een einde komen door een ordinaire fietsendief.

Dat gebeurt maar al te vaak. Toch is fietsendiefstal volgens belangengroep RAI Vereniging geen prioriteit voor de politie. De vereniging roept het kabinet op om iets te doen aan de diefstal.

‘Grote gevolgen maatschappij’

Dat de politie de fietsdiefstallen links laat liggen, komt door de capaciteitsproblemen. Toch vindt RAI dit een ‘onbegrijpelijk besluit’ met grote gevolgen. „Er dreigt ruim tien jaar ervaring en een geweldig netwerk verloren te gaan”, zegt voorzitter Steven van Eijck.

Tijdens die tien jaar werd de diefstal gezamenlijk aangepakt met de Nationale Politie. Het aantal gestolen fietsen nam toen af van zo’n 850.000 naar ongeveer 550.000 fietsen per jaar. Per dag zijn dat 1500 fietsen.

Aangifte doen heeft vaak weinig zin en slechts 25 procent stapt dan ook naar de politie na de diefstal. Wanneer de regionale eenheden de prioriteiten gaan verleggen wordt dit percentage nog lager, vreest Van Eijck.

Wapen tegen files

„Fietsen is van groot belang voor onze samenleving", zegt Van Eijck. „Niet alleen is het een belangrijk wapen in de strijd tegen files, uitstoot van CO2 en uitstoot van schadelijke stoffen, het is bovenal gezond, ontspant en brengt mensen veel plezier." Met dat plezier is het dan ook snel uit als je mooie, nieuwe fiets wordt gestolen.

„De bijkomende emotionele schade wordt vaak onderschat, maar is van grote invloed op de bereidheid om weer in een nieuwe fiets te investeren.” Ook verzekeraars verhogen hun premie steeds verder. Inmiddels betaal je voor een e-bike met een waarde van 2.000 euro al gauw 10 tot 15 euro per maand aan premie volgens de vereniging.

„Als we niet ingrijpen, wordt Nederland een walhalla voor fietsdieven." Hij roept het kabinet op om in te grijpen. Fietsdiefstallen kosten de samenleving volgens de belangenvereniging RAI ongeveer 600 miljoen euro per jaar. Helemaal voorkomen dat je fiets gestolen wordt, is lastig. Wel doe je er verstandig aan je ros altijd met twee sloten vast te zetten. Het liefst ergens aan vast en in het zicht, tipt Van Eijck.