Fiets leasen aantrekkelijker gemaakt

Goed nieuws voor Nederlanders die voor hun woon-werkverkeer de fiets gebruiken. Per 1 januari 2020 zijn de regels voor het leasen van een fiets namelijk fiscaal aantrekkelijker geworden.

In dit artikel een beknopte uitleg en de laatste e-bike trends.

De oude regeling versus de nieuwe regeling

Tot 2020 waren voor werknemers de servicekosten, verzekeringen en reparaties van de leasefiets aftrekbaar. Wel betaalden zij belasting over elke kilometer die ze privé aflegden op een leasefiets. Voor veel Nederlanders die de fiets ook in hun vrije tijd willen gebruiken, was deze bijkomende administratie een te hoge drempel. De oude regeling was voor werknemers daarom vaak niet aantrekkelijk.

De nieuwe regeling lijkt meer op de leaseregeling voor auto’s: geen kilometers meer bijhouden en geen overige kosten en betaalverplichtingen. Werknemers betalen vanaf 2020 maandelijks alleen een bijtelling van 7 procent via de werkgever. Op de website van VanMoof staat een een rekenvoorbeeld van het ‘Nieuwe Fietsplan 2020’.

Fiets praktischer in de Randstad

Nederland kent veel werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Van de ongeveer 4,5 miljoen Nederlanders die binnen 15 kilometer van hun werk wonen, pakt 53 procent minstens één keer per week de fiets.

In de Randstad wordt de fiets vooral gepakt omdat dit sneller is dan met de auto of het openbaar vervoer. Ook worden gezondheidsvoordelen genoemd als belangrijke factor bij de keuze om te fietsen naar het werk.

E-bike verkoopt stijgt

In het afgelopen decennium is de verkoop van elektrische fietsen sterk toegenomen, terwijl het aantal verkochte niet-elektrische fietsen licht afneemt. In 2018 was bijna 40 procent van alle verkochte fietsen in nederland een elektrische fiets. In 2017 was dit nog 31 procent. Ook VanMoof merkt de sterke toename van elektrische bedrijfsfietsen op. Daarbij zijn ook zogenoemde SMART-opties (high-tech) in trek.

Mede om deze reden lanceerde het Nederlandse fietsenmerk onlangs een unicum in de fietsbranche. Middels een nieuwe augmented reality-applicatie kunnen gebruikers de nieuwste e-bike van VanMoof nu voor zich plaatsen en alle functionaliteiten verkennen. De AR-optie is tevens bedoeld om het aantal retouren -vanuit milieu oogpunt - terug te dringen en de drempel voor online e-bike shoppen te verlagen.

(Tekst: in samenwerking met Vanmoof.com)