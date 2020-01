Fatale flatbrand mogelijk veroorzaakt door vuurwerk

Fatale flatbrand Arnhem is mogelijk ontstaan door vuurwerk dat is afgestoken. Een vader en zijn zoon overleefden de brand niet.

De fatale flatbrand in Arnhem op het Gelderseplein is mogelijk veroorzaakt door vuurwerk dat in de hal van het gebouw kan zijn afgestoken, meldt de politie, die nu de oorzaak van de brand onderzoekt. De slachtoffers zijn een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoon, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond.

Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat toen de brand uitbrak in de hal, rond 01.00 uur. Daardoor viel de elektriciteit in het gebouw uit en viel de lift stil. De lift kwam vol rook te staan, waardoor de vier slachtoffers buiten bewustzijn raakten, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. De brand zorgde voor veel rook in de flat, maar volgens de politie zijn er geen andere gewonden. Door de brand zijn het trappenhuis en de lift van de flat zwaar beschadigd. Meerdere bewoners zijn geëvacueerd.

Geschokt

Volgens een man die naar het gebouw was gekomen om zijn zus bij te staan na de brand, was er maar één uitgang beschikbaar en konden de bewoners verder geen kant op. Nadat de brand was geblust, moesten de meeste mensen terug naar hun woning, ondanks de rook en het roet. Alleen een gezin met kleine kinderen mocht onder begeleiding van de brandweer naar buiten. De man zegt tegen Omroep Gelderland dat hij er versteld van staat dat er geen nooduitgang in het gebouw is. Een bewoner vertelt dat hij boven in de flat vastzat en dat mensen erg bang waren. „Er is geen brandtrap waarover wij weg konden."

Burgemeester van Arnhem Ahmed Marcouch is geschokt. „Wat vannacht in deze flat aan het Gelderseplein is gebeurd, is een groot drama dat onvoorstelbaar diep ingrijpt in de levens van de betrokkenen. Mijn gedachten zijn bij de slachtoffers, de nabestaanden en al hun naasten", twittert hij. De burgemeester leeft intens met hen mee, schrijft hij verder. „Mijn gedachten gaan ook uit naar hulpverleners die hebben getracht levens te redden."