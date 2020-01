Famke Louise ‘gechoqueerd’ tijdens opnames docu

Voor de documentaire Bont Girl reisde Famke Louise af naar China om de gruwelijkheden van de bontindustrie aan het licht te brengen. „Op het moment dat je er bent, realiseer je pas echt wat er gebeurt”, vertelt ze. „Het was choquerend.”

In de documentaire die de YouTube-ster voor Videoland maakte, ging Famke Louise in het binnenland van China undercover naar fokkerijen van onder meer wasbeerhonden. Ze werd hierin bijgestaan door programmamaker Remco Garcia en twee dierenactivisten.

Dom Bontje

De productie kwam tot stand in samenwerking met de Bont voor Dieren, die haar in 2018 nog uitriep tot Dom Bontje; een spotnaam voor BN’ers die bont dragen. „Ik wist niet dat het bestond, dus ik schrok daar wel van”, reageert Famke Louise. „Ik heb het toen een beetje links laten liggen. Ik droeg in die periode geen bont meer en heb het daarna ook niet meer gedaan. Toen kwam Videoland naar me toe; ‘Je bent Dom Bontje, zou je naar China willen?’ Het was wel heftig om te doen. Het heeft mijn ogen geopend en die van veel andere mensen ook.”

Ze geeft toe dat ze er helemaal niet bij stilstond hoe het bont in haar kleding nu eigenlijk vervaardigd werd. „Ik had er geen idee van. Ik vond het mooi en iedereen draagt het, dus je gaat met de hype mee.” In Bont Girl zien we haar tot tranen geroerd na een bezoek aan een Chinese fokkerij, waar dieren levend gevild worden voor de bontproductie. „Ik was van tevoren ingelicht wat ik ongeveer zou gaan zien, maar dan ben je daar en dan is het tien keer heftiger dan wanneer iemand het vertelt, want je staat er letterlijk bij.” Achteraf gezien, vindt ze het dom dat ze zich er niet eerder in verdiept heeft en zonder erbij na te denken bont droeg. „Het was echt belachelijk. Ik heb daar superveel spijt van."

Bedreigingen

Om de documentaire te kunnen maken, was een dekmantel nodig. Ze zou zogenaamd in januari haar kledinglijn FL By Famke lanceren. Op de dag van de lancering werd echter duidelijk dat dit een list was om aandacht op de bontindustrie te vestigen. „Ik kreeg superveel positieve reacties op het filmpje over mijn kledinglijn, al was dat niet wat ik wilde. Er zaten korte fragmentjes in met bont, waarvan ik dacht dat het mensen zou opvallen, maar dat gebeurde gewoon niet. Ik dacht: ‘Ik moet iets heel heftigs doen’.”

Vervolgens postte ze op Instagram een foto waar ze tussen honderden dode dieren loopt, met als onderschrift: Welk bontje past bij mij #shopping „Toen ik dat geplaatst had, kwam er wél media-aandacht”, verzucht ze. „Ik kreeg veel kritiek over me heen en ontving zelfs bedreigingen.”

Bij terugkomst in Nederland moest Famke Louise haar lippen stijf op elkaar houden over de documentaire. „Elke keer als ik mensen op straat zag met een bontkraag werd ik daar helemaal agressief van, maar ik mocht niks zeggen. Ik moest mijn mond houden. Dat vond ik wel lastig, maar ik support het helemaal niet; voor geen meter.” Toch sluit ze niet uit dat ze ooit nog een eigen kledinglijn lanceert, uiteraard zonder bont. „Ik zou het leuk vinden om het te doen, al heb ik het nog niet echt uitgestippeld, want er zit superveel werk in. Misschien ergens begin volgend jaar. Ik denk dat mensen dat wel top vinden.”