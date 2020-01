Explosie op brug tussen Nigeria en Kameroen: zeker 30 doden 

Married At First Sight is los. Het achtste seizoen alweer, maar het eerste voor Carlo Boszhard, die meteen ‘Ja, ik wil’ zei, tegen Peter van der Vorst.

Maandagavond zagen we al hoe Carlo Boszhard ‘krijg de cholera!’ naar z’n hoofd kreeg geworpen toen hij het huis binnenstormde van een van de deelnemers, maar wel ‘een verwensing’ met een dikke glimlach, want hij was méér dan welkom bij de verraste kandidaat om mee te delen dat er ‘een perfecte match’ voor haar was gevonden. Ja, het achtste seizoen van Married At First Sight (MAFS) is begonnen! „Hallo schat, wat leuk dat je belt!” Carlo is in een opperbeste bui als Metro hem belt om even bij te praten. Al heeft hij de confetti nog in z’n onderbroek zitten na zijn The Christmas Show in de Ziggodome -,,het was héérlijk om te doen!”-, hij zit alweer volop in zijn nieuwe avontuur: Married At First Sigh, het next level dating programma van RTL waar vrijgezellen middels ‘de wetenschap’ niet alleen aan elkaar worden gekoppeld, maar ook meteen in het huwelijksbootje stappen. Dat overigens meer dan eens in een zinkend schip resulteert, getuige de vorige seizoenen waar nog maar twee stellen van bij elkaar zijn.

Nieuw seizoen, nieuwe kansen en de eerste aflevering werd maandagavond uitgezonden, dinsdagavond volgt de tweede, want nieuw dit jaar is niet alleen Boszhard als presentator -Peter van der Vorst deed het de afgelopen seizoenen- maar ook de ‘twee keer per week-formule’. Ook doet er voor de eerste keer een lesbisch koppel mee en is het expertteam, dat de deelnemers matcht, aangevuld met een nieuwe seksuoloog.