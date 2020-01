Evacuaties in Filipijnen vanwege rommelende vulkaan

In de Duitse stad Dortmund is een grootscheepse evacuatie aan de gang. Zo'n 14.000 inwoners in het centrum moeten hun huis uit omdat er later zondag wordt gegraven naar vier mogelijke bommen uit de Tweede Wereldoorlog.

Voor mensen die niet bij familie of vrienden terechtkunnen, is er een opvangruimte ingericht in een school. Het station is ook ontruimd, in de middag is er daarom geen treinverkeer mogelijk. In de straten rond de mogelijke vindplaatsen zijn containerwanden neergezet. Bejaardenhuizen en ziekenhuizen in het gebied waren zaterdag al ontruimd.

Onschadelijk maken