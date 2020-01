Duizenden stakende leraren laten zich horen

Met protestmanifestaties en marsen in diverse binnensteden laten leerkrachten opnieuw massaal hun ongenoegen blijken. Duizenden stakers zijn bijeengekomen, onder meer op de Dam in Amsterdam, in stadion De Kuip in Rotterdam en op het Lange Voorhout in Den Haag.

Meer dan vierduizend basisscholen staken vanwege het grote tekort aan handen voor de klas en de alsmaar stijgende werkdruk. De eisen van de leraren zijn duidelijk: minder werkdruk en een beter salaris.

Het belangrijkste is dat kinderen het beste onderwijs krijgen, en dat kan gewoon niet nu, vindt Simone van Geest, woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond (AOb). „Er zijn te weinig leraren, de klassen worden steeds groter en als er iemand ziek is, krijg je die klas er vaak nog eens bij. Een school in Amsterdam Zuidoost moest zelfs helemaal sluiten vanwege het tekort.”

1,4 miljard

Om de problemen op te lossen, wil de bond een investering van 1,4 miljard euro in het onderwijs. Van Geest erkent dat het om veel geld gaat. „Maar het is nodig om het vak aantrekkelijker te maken. Als de salarissen hoger zijn, zullen er meer docenten komen en zal dus ook de werkdruk dalen.”

Veel leraren kiezen er namelijk voor om, vanwege de hoge werkdruk in combinatie met het lage salaris, aan de slag te gaan in het middelbaar onderwijs. Daar verdienen leraren namelijk een stuk meer. Dat moet worden rechtgetrokken, vinden de basisschoolleraren. Of nog erger, ze vertrekken naar een andere sector „Een groot percentage jonge leraren verlaat het onderwijs in de eerste vijf jaar.” En die groep is juist het belangrijkst, want de onderwijssector vergrijst.

21st-century skills

Shirley Snip (40) uit Wervershoof herkent het probleem. Als parttime leerkracht maakt ze veel overuren. Ook is het aantal vakken dat een basisschoolleraar moet geven enorm gegroeid, terwijl het aantal lesuren hetzelfde bleef. „Als basisschooldocent ben je veel minder bezig met kerntaken als lezen, schrijven en rekenen. Maar we moeten nu ook aandacht geven aan 21st-century skills, vakken als computerkunde, Engels en techniek. Ook worden maatschappelijke problemen zoals overgewicht vaak doorgeschoven naar het primair onderwijs, waardoor we weer meer moet gymmen.”

Volgens Snip zorgt dit niet alleen voor een hogere werkdruk voor docenten, maar ook voor een verslechtering van de leskwaliteit. „We moeten meer lessen geven, maar krijgen niet meer uren. Hierdoor kan je dus minder tijd per vak besteden.”

Snip vindt het jammer dat sommige mensen een verkeerd beeld van de stakende docenten hebben. „Het gaat ons niet per se om meer salaris”, benadrukt ze. „We willen meer geld om de werkdruk te verlagen en de salarissen recht te trekken met het middelbaar onderwijs, zodat nieuwe docenten niet vluchten. Het gaat erom dat we docenten kunnen behouden en er meer mensen voor de klas komen. Zo krijgen de kinderen het beste onderwijs.

Cijfers

Ministerie van Onderwijs verwacht in 2020 te maken te hebben met een tekort van 2409 full-time banen in het basisonderwijs. Maar het werkelijke tekort is volgens de AOb veel groter, omdat het moeilijk is om te bepalen wat een toelaatbare werkdruk is voor één docent. Nieuwe cijfers van het ministerie van Onderwijs laten ook zien dat scholen moeilijk nieuwe leraren kunnen vinden. Zo waren er in het primair onderwijs het afgelopen schooljaar drie keer zoveel vacatures vergeleken met het schooljaar 2014/2015.