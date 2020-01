Druk op de bijlesmarkt: meer scholieren zoeken hulp

Problemen in onderwijsland zorgen voor een groeiende vraag naar bijles. De bijlesmarkt vaart er wel bij.

Niet veel goeds, concludeerden Ludo Jacobs en Tim Bult. Daarom startten zij een nieuw platform: Studentvoorstudent. Jacobs en Bult vinden de bijlesmarkt in zijn huidige vorm oneerlijk: (ouders van) scholieren betalen de hoofdprijs voor bijles, hebben te maken met lange wachttijden en krijgen zomaar een bijlesdocent toegewezen zonder dat er duidelijk is of er sprake van een match is.

Het principe van Studentvoorstudent is vergelijkbaar met dat van Airbnb: je kunt verschillende bijlesdocenten en hun prijzen met elkaar vergelijken. Van tevoren kun je online kennismaken en zo zelf bepalen of diegene past bij jouw wensen. „Als student merkte ik dat er grote vraag is naar goede en eerlijke bijles, met een bijlesgever die bij je past”, aldus Jacobs.

„Wij faciliteren persoonlijke en kwalitatieve bijles, waar ouders en studenten een passende prijs betalen en bijlesgevers eerlijk beloond worden voor het delen van hun kennis.” De Nijmeegse startup hoopt over drie jaar in Nederland de grootste en eerlijkste speler op de bijlesmarkt te zijn en zelfs in het buitenland bijles aan te kunnen bieden.

Groeiende vraag naar bijles

Door problemen in het onderwijsstelsel lopen bepaalde kwetsbare groepen een leerachterstand op. Ook een groeiende studiedruk lijkt aanleiding voor meer vraag naar bijles, blijkt uit een onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs. Maar ook het lerarentekort speelt mee, ziet Jamie Schuller, oprichter van bijlesplatform Bijles Aan Huis. „Leerlingen noemen als reden om bij ons aan te kloppen voor hulp vaak dat ze geen ruimte hebben om dit bij docenten te doen. We bestaan sinds 2013 en zo lang hoor ik dit al wel.”

Huishoudens geven jaarlijks ruim 200 miljoen euro uit aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining. Deze uitgaven blijven de komende jaren alleen nog maar stijgen, blijkt uit eerdere cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in het voortgezet onderwijs zijn de kosten hoog. Hier maakte in 2017 al één op de drie scholieren gebruik van dit zogeheten schaduwonderwijs.

Olivier Wijnen, mede-eigenaar van de BijlesAcademie, ziet inderdaad een groei in het aantal scholieren dat bijles neemt. Maar volgens hem ligt dit niet alleen maar aan de tekorten en druk in het onderwijs. „Er zijn de afgelopen jaren veel veranderingen geweest die ook meespelen. Vroeger was er bijvoorbeeld vaak één ouder die werkte en de ander was grotendeels thuis en kon dan helpen met school”, legt Wijnen uit. „Nu is het vaak zo dat ouders allebei werken en ’s avonds geen zin of tijd meer hebben om de kinderen nog te helpen.” Ook het feit dat deze generatie sneller zaken extern uitbesteedt, speelt volgens hem mee.

Brugklassers en basisonderwijs

Vooral het niveau onder brugklassers daalt, signaleerde de Vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs (VO-raad) vorige week al. Is dat ook terug te zien in de vraag naar bijles? Volgens Wijnen valt dat wel mee. „Ik denk juist dat het niveau hoger ligt, omdat veel ouders de druk op een hoog niveau hoog leggen.” Wat volgens Schuller opvalt, is de groei in vraag naar bijles voor basisschoolscholieren. Schuller krijgt „belachelijk veel” verzoeken van basisschoolleerlingen. De vraag is zelfs zo groot, dat hij overwoog om een apart bedrijf te starten voor alléén deze onderwijsgroep. „Ik krijg verzoeken binnen van groep 3, groep 5 en zelfs een keer groep 1. Dat zijn wel uitzonderingen hoor, maar het is echt gekkenwerk.” Waar we aan moeten denken bij bijles voor iemand aan groep 3? „Dan praat je echt nog over woordjes als Maan Roos Vis.”

Druk op de bijlesmarkt

Verder lijkt het met die druk en lange wachtrijen overigens wel mee te vallen. Er is namelijk geen groot tekort aan mensen die jongeren willen helpen met het bijspijkeren van kennis. Vooral onder studenten is dit een veelvoorkomende en geliefde bijbaan. Schuller: „We hebben nu eerder meer aanbod dan vraag. Studenten op universiteiten geven maar al te graag bijles en dat doen ze ook voor een mooi bedrag. Wij brengen studenten en de ouders bij elkaar.” Ook Wijnen ziet geen tekort in het aanbod van bijlesdocenten. „Het is redelijk eenvoudig om studenten te vinden die de bijlessen kunnen geven. De leerlingen kunnen we wel plaatsen.”