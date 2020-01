Dronken vrouw rijdt met zes kinderen in auto op snelweg

Met een definitieve stemming wordt vrijdag duidelijk of Donald Trump aan kan blijven als president. Er loopt een afzettingsprocedure tegen hem.

De kans dat hij daadwerkelijk afgezet wordt is overigens zeer klein. De Republikeinen hebben namelijk een meerderheid in de Senaat, waardoor de kans groot is dat zij hem vrijspreken van de beschuldigingen. In dat geval kan hij gewoon aanblijven als president. Er is een tweederde meerderheid nodig om hem af te kunnen zetten.

Als de Senaat ervoor kiest om getuigen op te roepen in het afzettingsproces, zou dat wel voor politieke schade kunnen zorgen. Een eerder verzoek van de Democraten om getuigen te mogen horen in het proces werd niet gehonoreerd. Als er inderdaad geen getuigen worden opgeroepen denkt de Republikeinse senator John Barrasso dat het proces vrijdagmiddag of later op de dag een definitieve stemming krijgt.