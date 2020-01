Dj Sam Feldt: ‘Je kunt het dj-leven zo rock ‘n roll maken als je wilt'

Aan de keukentafel in Amsterdam West vertelt dj Sam Feldt (26) over zijn klapper van een jaar. Twee katten wandelen door de woonkamer. Thuis is thuis voor Feldt. Daar draait hij niet zijn hit Post Malone of muziek van collega Tiësto. Nee, thuis kookt hij, speelt hij spelletjes op zijn playstation of luister hij muziek van The Beatles.

Mensen die denken dat hij na zijn shows thuis verder feest, hebben het mis. „Ik ben dag in, dag uit op festivals en in clubs te vinden. Je kunt het dj-leven zo rock ‘n roll maken als je wilt. Maar je ziet dat de grote namen, die al lang meegaan, dat niet doen. Er is altijd gratis drank, je kunt iedere nacht doorgaan en er zijn genoeg mensen die wat met je willen doen. Ik probeer daarin de balans te zoeken.”

Iconisch ding

2019 was voor Feldt een succesvol jaar. Hij stond dit jaar op de mainstage van Tomorrowland en zijn plaat Post Malone werd een hit. „Ik rekende daar totaal niet op. Dat nummer staat als bonustrack op een EP en je verwacht niet dat dat een hit wordt. Daarnaast was Tomorrowland voor mij absoluut een hoogtepunt. Dat blijft gewoon een iconisch ding. Als klein jongetje keek ik naar de livestreams van de grote namen op Tomorrowland. Toen droomde ik er al van om daar zelf een keertje tussen te staan.” Verder behaalde hij rond de anderhalf miljard streams op Spotify. Wat een behoorlijk getal is. „Zelf weet ik dat er ruim vijftien miljoen mensen per maand naar mijn muziek luisteren. Daar kun je stadions mee vullen.”

Slaapkamerclub

De jonge Sam, die eigenlijk Sammy Renders heet, groeit op in het Brabantse Boxtel. Waar hij in zijn slaapkamer zijn eigen mini-club bouwde. „Dan deed ik mijn ogen dicht en verzon ik het publiek er zelf bij.” Muziek is er met de paplepel ingegoten. Zijn vader is muzikant en zijn moeder is bijna zestig en bezoekt nog regelmatig festivals. „Zij kan van heel veel muziek genieten, ook van mijn muziek. Daarom gaat ze ook vaak mee naar m’n shows.” Zelf kreeg Feldt pianoles, maar daar was hij al snel klaar mee. „Ik vond het leuker om muziek te maken, dan bladmuziek na te spelen. Achter een computer met een muziekprogramma, kon ik me uren vermaken.”

Feldts vriendin is ook DJ onder het dj-duo Cat Carpenters. Ze zijn al zeven jaar samen. Toen ze elkaar leerden kennen, zat Feldt nog op kamers in Osdorp en was dj’en nog slechts een hobby. „Ik had toen denk ik achttien euro op m’n rekening.” Over de draaikunsten van zijn vriendin zegt hij: „Ze draait voornamelijk hitjes van Taylor Swift tot aan house. Maar draaien kan ze zeker.”

Vanaf de eerste Sam Feldt plaat die hij uitbrengt, gebruikt hij echte instrumenten. „Veel dj’s gebruiken voornamelijk digitale instrumenten. Ik gebruik liever echte blazers of gitaren. Bij grote optredens neem ik die band graag mee voor de live act.” Hij omschrijft zijn muziek als ‘uplifting, zomers en vrolijk.’ „Denk aan de zomer en aan een zwembad en je hebt Sam Feldt.”

Milieubewust

Verder bekommert de dj zich de laatste tijd veel over het klimaat. „Mijn leven bestaat voor tachtig procent uit reizen. Daarvoor doe ik aan CO2-compensatie en ruilde ik mijn auto in voor een hybride auto. Verder heb ik geen plastic in mijn rider staan en proberen we bij grote evenementen ‘clean-ups’ te organiseren.”

Die milieubewuste instelling ontstond twee jaar geleden. Zijn ouders zijn allebei vegetarisch en hij noemt hen zelf ‘moderne hippies’. „Ik kwam er op een gegeven moment achter dat mijn toenmalige levensstijl haaks stond op mijn opvoeding. Zo verwoestend bezig zijn, klopte niet voor mij. Toen besloot ik daar bewuster mee om te gaan.” Zo richtte Feldt de Heartfeldt Foundation op om fans en andere artiesten te inspireren om kritisch naar zichzelf te kijken.

Tekeningen en spandoeken

De fanbase van de Feldt is wereldwijd. In Amsterdam kan hij nog rustig boodschappen doen. De meest toegewijde fans heeft hij in Japan. „Iedereen zingt daar mee. In Azië staan fans met tekeningen en spandoeken me op het vliegveld op te wachten. Ik ben soms verbaasd hoeveel moeite mensen doen om naar een show te komen. Dan voelt het even alsof ik een popster ben, terwijl ik dat gevoel normaal gesproken niet heb.”

Als hij nu het vliegtuig zou mogen pakken, vliegt hij het liefste naar Hawai. Maar als hij even terug in de tijd zou kunnen vliegen zou hij twee momenten wel weer willen herbeleven. „Een bijzonder moment was mijn eerste optreden op Coachella. We hadden bijna het optreden gemist en we kwamen vijf minuten voor de set aan en moesten direct het podium op. Daar stonden toen honderdduizenden mensen ons op te wachten. Of die ene keer dat ik in Kaapstad draaide. Met de Tafelberg op de achtergrond, zakte de zon weg in de zee. Dat was magisch.”

Het komende jaar vliegt Feldt weer de hele wereld over voor zijn shows. Van Thailand tot aan Las Vegas. Ook viert hij dit jaar geen carnaval in Brabant, maar in Rio de Janeiro. Verder komt er veel nieuwe muziek aan. „Ik heb een nieuwe plaat met het Britse dj-duo Sigma dat Two Hearts heet. Ook volgt de nieuwe single Hold Me Close met Hella Henderson. En nog een hoop andere dingen, dus stay tuned.”