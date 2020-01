Dit zijn de meest gulle landen ter wereld

Nederland staat misschien bekend als gierig land, als het om goede doelen gaat valt het best mee. We staan op nummer acht in de lijst van meest gulle gevers.

Dat blijkt uit de World Giving Index van de Charities Aid Foundation (CAF). Voor het tiende editie van het onderzoek heeft de Engelse organisatie onderzocht welke landen het meeste aan anderen geven. Daarvoor werden 1,3 miljoen mensen uit 128 landen ondervraagd.

Onderzoek over decennium

Er werd onder andere gevraagd hoeveel mensen tussen 2009 en 2018 aan anderen gaven. De vragen werden in drie categorieën onderverdeeld: het helpen van een vreemde, geld doneren en hoeveel tijd mensen aan vrijwilligerswerk spendeerden.

Daaruit bleek dat zo'n 2,5 miljard mensen anderen willen helpen. De Amerikanen scoren het hoogst in de gulle gever-schaal. Ze haalden een score van 58 procent in de index. Zo'n 72 procent van de Amerikanen helpt wel eens een vreemde, 61 procent doneert geld en bijna 40 procent doet vrijwilligerswerk. In 2018 doneerden de Amerikanen 427,7 miljard dollar aan goede doelen.

Myanmar staat om nummer twee, daar doneerde 81 procent van de mensen het afgelopen decennium geld aan goede doelen. Wel is te zien dat dat door de politieke en sociale crises in het land steeds lastiger wordt. Honderdduizenden Rohingya's in het land worden vervolgd, waardoor te zien is dat het aantal giften aan goede doelen zakt. Volgens de CAF is het hoge aantal giften te danken aan de vele boeddhisten in het land.

Nederland op acht

Nieuw-Zeeland staat op nummer drie in de wereldranglijst. Australië komt op nummer vier, gevolgd door Ierland op vijf. Daarboven vinden we Canada en Engeland, gevolgd door ons eigen land op nummer acht. In Europa is Nederland nummer drie.

We staan op deze plek met een score van 53 procent. In 2015 kende ons land een gulle piek met 56 procent. Sindsdien is onze score enigszins in verval. We doneren vooral veel geld aan goede doelen. Ook daarvoor is volgens de CAF een religieuze verklaring. Na ons staan Sri Lanka en Indonesië nog in de top tien.