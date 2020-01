Dit zijn de gekste (ziekenhuis)verwisselingen

„U bent toch meneer Poort?” Henk Hesen uit Heelsum schrikt zich een hoedje als hij – vlak voor een dotterbehandeling - consequent met dhr Poort aangesproken wordt. Want hij is dhr Poort helemaal niet.

Een arts vroeg hem hoe het met de wond na de openhartoperatie stond, die Hesen helemaal niet ondergaan heeft. „Ik ben van de operatietafel afgestapt en weggaan”, zegt hij tegen het AD. „Na mij mocht meneer Poort de ok in. De schrik zat er goed in.”

Onomkeerbaar

Hoewel het – gelukkig – niet vaak voorkomt dat artsen de verkeerde persoon voor zich hebben, gebeurt het toch weleens. Zo opereerde het Antwerpse ziekenhuis Jan Palfijn in 2009 de verkeerde patiënt, schrijft De Standaard. Twee patiënten moesten op hetzelfde moment een totaal andere ingreep ondergaan, in twee operatiezalen die naast elkaar lagen.

De één zou een operatie in de lagere regionen ondergaan, de ander moest voor onderzoek onder narcose maar hoefde niet geopereerd te worden. Pas toen de chirurg tijdens het onderzoek niet vond wat hij zocht, kwam de verwisseling aan het licht. Maar toen pas patiënt nummer twee al ‘geholpen’. En die ingreep was onomkeerbaar.

Verkeerde knie

Ook in 2015 ging het in België mis. Niet tussen twee personen, maar wel tussen twee ledematen. Een man werd toen aan de verkeerde knie geopereerd, schrijft HLN. „Ik schrok me dood na de operatie”, vertelt de bewuste patiënt, nadat hij verband rond de verkeerde knie zag. De afdeling was ervan overtuigd dat híj het bij het verkeerde eind had, maar het bleek toch echt het ziekenhuis die de fout had gemaakt.

Hardhorend

In 2010 ging het ook fout, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde in 2011. Twee mannen uit 1925, wiens achternaam begon met een A, bevonden zich in dezelfde kamer in het ziekenhuis. En – helaas – beiden waren hardhorend. Op de bewuste dag werd ‘de heer A’ opgeroepen, waarop patiënt ‘De A’ zich meldde. Daar kwam men in het ziekenhuis alleen pas ná de behandeling achter.

Gevangenisruil

Het kan overigens altijd nog erger. In 2018 drogeerde een Peruaanse gevangene zijn tweelingbroer, trok zijn kleren aan en liep op die manier de gevangenis uit. De verwisseling werd pas uren later ontdekt en kon pas bevestigd worden nadat de vingerafdrukken van de broer gecheckt werden. De gevangene werd ruim een jaar later weer opgepakt.