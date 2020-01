Dit waren de populairste babynamen van 2019

Al bijna tien jaar ziet het lijstje met de populairste jongens- en meisjesnamen er zo goed als hetzelfde uit. En dat zal voorlopig nog wel zo blijven.

Emma, Mila, Sophie. Noah, Daan, Lucas. Het zijn de drie populairste meisjes- en jongensnamen van afgelopen jaar, blijkt uit gegevens van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Twaalf van de twintig populairste jongensnamen van vorig jaar stonden tien jaar geleden ook al in de top 20. En bij de meisjes geldt dat voor negen van de twintig namen. Emma staat zelfs als twintig jaar in dit jaarlijkse lijstje. Boaz en Milou zijn de enige nieuwe namen dit jaar en zijn in de plaats gekomen voor Lars en Nova.

Maar het hebben van een bijzondere naam, zegt ook niet meteen alles, lacht Bojoura Zweekhorst (28). Ze weet nog goed dat ze het als kind vervelend vond om een aparte naam te hebben. „Ik voelde me ‘anders’ dan de rest en dat vond ik niet fijn”, legt ze uit. „De eerste reactie is vaak: „Hoe?” Ik moet mijn naam dan ook vaak herhalen of spellen.” De naam Bojoura komt van het Bulgaarse woord voor pioenroos, maar ze heeft geen Bulgaarse roots. „Mijn ouders vonden het gewoon een hele mooie naam.” Nu is ze er hartstikke trots op. „De naam past helemaal bij mij. Ik ben vaak de enige „Bojoura” die iemand kent, dat vind ik wel uniek. Alleen wordt mijn naam wel vaak afgekort naar „Bo”, omdat ze dat makkelijker vinden. Dat vind ik jammer. Ik vind Bojoura veel mooier.”

Schattig

Minjon van Zoest (45) herkent het beeld dat Bojoura schetst. Ze heeft zelfs getwijfeld of ze haar naam zou veranderen. „Ik moet mijn naam zó vaak uitleggen en spellen. Bovendien komt mijn naam van het Franse ‘mignon’, wat lief of schattig betekent. Dat is leuk als je 12 jaar bent, maar nu ik volwassen ben en een eigen bedrijf heb, zit ik niet zo op dit schattige imago te wachten.” Toch heeft ze besloten haar naam zo te laten. „Het is best een gedoe om je naam aan te passen. Bovendien zou ik echt niet weten hoe ik wel zou willen heten.”

Ook al hebben we er geen invloed op, onze naam is erg belangrijk. „Dat komt doordat je naam een onderdeel is van je identiteit. Het toont indirect je verbondenheid met de sociaal-culturele omgeving waarin je bent geboren”, zegt Gerrit Bloothooft, namendeskundige aan de Universiteit Utrecht.

Korte namen

Wat volgens Bloothooft opvalt aan dit lijstje, is dat we de afgelopen jaren oudtestamentische namen weer interessant vinden. „De traditionele namen, zowel de Germaanse namen, zoals Willem, Wilhelmina en Berhard, als christelijke namen, zoals Johannes, Maria en José, komen niet meer in de top voor.” Terwijl de Bijbelse namen juist wél populair zijn. „Ouders kiezen tegenwoordig wel voor een verkorting, zoals Daan (van Daniël) of Bram (van Abraham).”

Daarnaast is opvallend dat de namen erg kort zijn. „De meeste populaire namen hebben maar één of twee lettergrepen. Van de veertig namen hebben slechts drie namen drie lettergrepen. Kortom: we houden van kort, maar krachtig.”

Of het lijstje met populaire namen er volgend jaar heel anders uit gaat zien? Bloofthooft betwijfelt het. „Neem van mij maar aan dat de namen in 2020 niet veel zullen veranderen ten opzichte van 2019. Het duurt meestal een generatie voordat we weer een heel nieuwe top 20 hebben.”